Θεσσαλονίκη: Αθώοι στο Εφετείο δύο γιατροί για τον θάνατο 55χρονου υλοτόμου

Εξετάζοντας την υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, οι δικαστές του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης αθώωσαν τους δύο γιατρούς διατηρώντας ωστόσο αμφιβολίες περί της ενοχής τους

Θεσσαλονίκη

Αθώοι, λόγω αμφιβολιών, κρίθηκαν δύο γιατροί που κατηγορούνταν για τον θάνατο, από αμέλεια, ενός 55χρονου υλοτόμου, τον Ιούλιο του 2016, σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης.

Ο άτυχος άνδρας, από περιοχή της Έδεσσας, είχε απευθυνθεί στην κλινική, ύστερα από τραυματισμό που υπέστη με αλυσοπρίονο στο μικρό δάκτυλο του χεριού του, κατά τη διάρκεια ξυλουργικών εργασιών. Αφού έγινε ο προεγχειρητικός έλεγχος, υποβλήθηκε σε χειρουργείο με γενική αναισθησία, αλλά δεν ξύπνησε μετά την επέμβαση. Ο θάνατός του αποδόθηκε σε ισχαιμική καρδιοπάθεια, την οποία, όπως περιγράφεται στο κατηγορητήριο, δεν είχαν διαγνώσει οι γιατροί εξετάζοντας προεγχειρητικά το θύμα.

Εξετάζοντας την υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, οι δικαστές του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης αθώωσαν τους δύο γιατρούς (ο πρώτος είναι καρδιολόγος κι ο δεύτερος αναισθησιολόγος), διατηρώντας αμφιβολίες περί της ενοχής τους. Πρωτόδικα είχαν καταδικαστεί σε φυλάκιση 2 ετών, με 3ετή αναστολή. Για την ίδια υπόθεση είχε αθωωθεί από τον πρώτο βαθμό ένας χειρουργός ορθοπεδικός.

