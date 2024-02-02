Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, στην εκπομπή Σήμερα μίλησε το πρωί ο δικηγόρος του ιδρυτή της κοινωνικής κουζίνας ο «Άλλος Άνθρωπος», Νίκος Αλεξανδρής.

Για τον πελάτη του, Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο, τόνισε ότι ακόμα δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη γιατί κανένας από τους ανώνυμους «κουκουλόφορους» που μιλούν στα μέσα ενημέρωσης δεν έχει κάνει επώνυμη καταγγελία.

« Οι "καταγγέλλοντες" αποφάσισαν τώρα να μιλήσουν για γεγονότα τα οποία υποτίθεται ότι γνώριζαν όλα αυτά τα χρόνια - Περίεργη η χρονική σύμπτωση.

Επίσης, κανένας δεν έχει κάνει επώνυμη καταγγελία, οπότε νομικά δεν κανείς δεν μπορεί να κάνει κάτι.

Οι κουκουλοφόροι που βγαίνουν και μιλάνε στα μέσα ενημέρωσης, ας καταγγείλουν αυτά που γνωρίζουν επώνυμα, ώστε η καταγγελίες τους να ελεγχθούν να απαγγελθούν κατηγορίες από τις εισαγγελικές αρχές» είπε ο κύριος Αλεξανδρής.

«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δίωξη ή ένταλμα αλλά υπάρχει μία πολύ σοβαρή έρευνα (της ΑΑΔΕ) και ακράδαντα στοιχεία για απάτη και εγκληματική δραστηριότητα, και αυτό θα καταλήξει κάπου, όταν ολοκληρωθεί ο φάκελος της υπόθεσης» δήλωσε από την πλευρά του ο αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας.

Επίσης πρότεινε στον κύριο Πολυχρονόπουλο «να μην απομακρυνθεί» από την βάση του, όσο η έρευνα είναι σε εξέλιξη.



Πηγή: skai.gr

