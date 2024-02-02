Νεκρή βρέθηκε η 40χρονη γυναίκα που αγνοούνταν από τα ξημερώματα στους Αγίους Θεοδώρους μετά τη φωτιά που έκαψε ολοσχερώς το σπίτι της.

Η πυροσβεστική που έσπευσε για την κατάσβεση διαπίστωσε ότι η 40χρονη δεν βρισκόταν στο φλεγόμενο σπίτι.

Λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε το αυτοκίνητό της κοντά στο νεκροταφείο της πόλης.

Το μεσημέρι βρέθηκε νεκρή λίγα μέτρα από την περιοχή που είχε αφήσει το αυτοκίνητό της.

Στο σημείο σπεύδει ιατροδικαστής, ενώ έχει αποκλειστεί η περιοχή από την αστυνομία.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η 40χρονη πιθανολογείται ότι έβαλε φωτιά στο σπίτι της και έφυγε με το αυτοκίνητο της.

