Εκρηκτικός μηχανισμός τοποθετήθηκε στον υποθαλάσσιο αγωγό ύδρευσης της Αίγινας σε βάθος 50 μέτρων, όπως διαπιστώθηκε από αυτοψία της εταιρείας διαχείρισης.

Το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ φέρνει στο φως της δημοσιότητας τον τρόπο και το σημείο που επλήγη ο αγωγός που υδροδοτεί 12.500 κατοίκους.

Στις 25 Ιανουαρίου, διαπιστώθηκε ότι μέσα σε 30 δευτερόλεπτα αυξήθηκε η ροή νερού από 800 κυβικά σε 2.400 κυβικά.

Η εταιρεία που διαχειρίζεται το έργο όπως επισημαίνεται στο ρεπορτάζ ξεκίνησε αυτοψία και διαπίστωσε ότι τοποθετήθηκε εκρηκτικός μηχανισμός σε βάθος 50 μέτρων που κατέστρεψε το τσιμεντόστρωμα του αγωγού.

Ο Περιφερειάχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς κατέθεσε μήνυση στην εισαγγελία Πειραιά για τη δολιοφθορά και ταυτόχρονα διατάχθηκε εισαγγελική παρέμβαση για τη διερεύνηση της υπόθεσης καθώς είναι η τέταρτη φορά που βρίσκεται στο στόχαστρο ο αγωγός.

Δείτε το βίντεο με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

