Το σχέδιο της κυβέρνησης για τους ελέγχους στα γήπεδα αποκάλυψε ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης μιλώντας στον ΣΚΑΙ 100,3.



Ο κ. Βρούτσης ανέφερε ότι το εισιτήριο θα υπάρχει στο κινητό τηλέφωνο μέσω του οποίου θα γίνεται η ταυτοποίηση και η διασταύρωση των στοιχείων ώστε να αποκλειστεί κάθε περίπτωση μεταβίβασης του εισιτηρίου σε άλλο οπαδό .

Επιπλέον, πρόσθεσε ο υπουργός Αθλητισμού, αξιωματικός της αστυνομίας θα ελέγχει τους αγωνιστικούς χώρους τρεις ημέρες πριν την διεξαγωγή του αγώνα προκειμένου να διαπιστώσει αν λειτουργούν οι κάμερες ενώ δεύτερος έλεγχος για τις κάμερες θα γίνεται και την ημέρα του αγώνα

Σε περίπτωση που οι κάμερες δεν λειτουργούν ο αγώνας θα γίνεται χωρίς φιλάθλους.

Τα επτά νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας

Το θέμα που «καίει» χρόνια τον ελληνικό αθλητισμό και το οποίο γεννάται ακόμη κι εκτός των κόλπων του και εν συνεχεία βρίσκει διόδους εισαγωγής σε αυτόν μέσα από άλλες... διαδρομές, είναι αυτό της οπαδικής βίας και σε αυτό έχει επικεντρωθεί η κυβέρνηση.

Η πάταξη της έχει μπει στο επίκεντρο εδώ και αρκετό διάστημα, κυρίως μετά τις δολοφονίες του Άλκη Καμπανού και του Μιχάλη Κατσούρη, χωρίς όμως να αποφευχθεί ακόμη ένα σοβαρό πλήγμα στην προσπάθεια «εξουδετέρωσης».

Παρά τις σπουδαίες «ενέσεις» της κυβέρνησης στο νομικό πλαίσιο και τις επιχειρήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας σε συνδέσμους οργανωμένων οπαδών, τα «κενά» που υπάρχουν στα μέτρα καταστολής της οπαδικής βίας είχαν σαν αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό αστυνομικού στον πρόσφατο αγώνα βόλεϊ των ανδρών στου Ρέντη, μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, που απέφερε και τον ακρωτηριασμό του αριστερού κάτω άκρου του.

Η λειτουργία των καμερών ασφαλείας, η ταυτοπροσωπία των κατόχων εισιτηρίων και η καταγραφή μελών από τις λέσχες των ομάδων, ήταν μέτρα τα οποία είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν, υπήρχαν, αλλά μαζί τους συνυπήρχε και η... επιλεκτική χρήση τους για διάφορους λόγους. Πλέον αυτά ξαναήρθαν στο προσκήνιο και αναμένονται να παρουσιαστούν στο υπουργικό συμβούλιο την επόμενη Τετάρτη, προκειμένου να τεθούν άμεσα προς ψήφιση.

Μάλιστα, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, έχει στα χέρια του επτά νέα μέτρα για την πάταξη της οπαδικής βίας, τα οποία επεξεργάζεται και θα ανακοινώσει στο προσεχές υπουργικό συμβούλιο.

Σε αυτά τα μέτρα αυστηροποιείται το πλαίσιο για: τις Λέσχες Φιλάθλων, την ενεργοποίηση του Ψηφιακού Μητρώου Λεσχών Φιλάθλων, τον εκσυγχρονισμό και τη ψηφιοποίηση στην Ηλεκτρονική Εποπτεία των αθλητικών εγκαταστάσεων, την αναβάθμιση του τρόπου λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ), την ενίσχυση των Διοικητικών Μέτρων από πλευράς Πολιτείας για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας, την εισαγωγή ρήτρας παραβατικότητας για όσες ΠΑΕ δεν συμμορφωθούν, που θα αφορά τον πόρο από το Στοίχημα και τη σύσταση Εθνικής Επιτροπής Συντονισμού, σύμφωνα με τις προσταγές της Σύμβασης Saint Denis, για την καταπολέμηση της βίας.

Πιο συγκεκριμένα, για τις Λέσχες, αναμένεται να μειωθούν σε μόνο μία ανά έμβλημα ομάδας, η οποία που θα λειτουργεί υποχρεωτικά με τη συναίνεση της ΠΑΕ, εφόσον βέβαια υφίσταται ΠΑΕ.

Επίσης, σχετικά με τον εκσυγχρονισμό και τη ψηφιοποίηση στην Ηλεκτρονική Εποπτεία των αθλητικών εγκαταστάσεων, αν βρεθεί οποιαδήποτε πλημμέλεια στην λειτουργία του κατά τον εβδομαδιαίο έλεγχο που θα διεξάγεται, ο αγώνας θα πραγματοποιείται κεκλεισμένων των θυρών. Εδώ προστίθεται και η επικαιροποίηση των διατάξεων του ηλεκτρονικού εισιτηρίου και της ταυτοποίησης του κατόχου του, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας.

Τέλος, σχετικά με την ενίσχυση των Διοικητικών Μέτρων από πλευράς Πολιτείας για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας, θα υπάρχει π.χ. η ποινή διεξαγωγής αγώνων χωρίς θεατές, σε περιπτώσεις ρίψης κροτίδας, πυρσού, καπνογόνου, φωτοβολίδας και οποιασδήποτε γενικώς εύφλεκτης ύλης που μπορεί να προκαλέσει σωματική βλάβη.

