Επιστολή με την οποία ζητούν να παραμείνει το πλωτό Ναυτικό Μουσείο Α/Τ ΒΕΛΟΣ στη Θεσσαλονίκη και να χωροθετηθεί στην 1η Προβλήτα του λιμανιού, απέστειλαν οι επιχειρηματίες της πόλης στον υφυπουργό Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης), Στάθη Κωνσταντινίδη, τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα, τον απερχόμενο δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνο Ζέρβα και τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΟΛΘ ΑΕ, Αθανάσιο Λιάγκο.

«Ως εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης, με ζωηρό ενδιαφέρον για τη συνολική ανάπτυξη και πρόοδο της περιοχής, θεωρούμε επιβεβλημένη την παραμονή του Πλωτού Ναυτικού Μουσείου Α/Τ ΒΕΛΟΣ, στη Θεσσαλονίκη, σε ασφαλές μέρος στην προκυμαία της πόλης και ιδανικά, εφόσον είναι εφικτό, στην 1η προβλήτα του λιμανιού η οποία, εδώ και χρόνια, συμβάλλει στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής μας», επισημαίνει στην επιστολή του το ΕΒΕΘ, την οποία και υπογράφει ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, Ιωάννης Μασούτης, επικεφαλής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ).

Η αποστολή της επιστολής αποφασίστηκε σε συνέχεια άτυπων συνομιλιών που έχουν ξεκινήσει για το ενδεχόμενο μετακίνησης του Πλωτού Ναυτικού Μουσείου Α/Τ ΒΕΛΟΣ, από τον Θερμαϊκό Κόλπο στο Φλοίσβο, όπως αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση το ΕΒΕΘ και σημειώνει ότι «από την πρώτη στιγμή της εγκατάστασής του στην παραλία της Θεσσαλονίκης, το ιστορικό αυτό πλοίο αγκαλιάστηκε με ενθουσιασμό από τους Θεσσαλονικείς, αλλά και τους Βορειοελλαδίτες γενικότερα, αποτελώντας ένα ιστορικό αξιοθέατο για την πόλη μας και πόλο έλξης μεγάλου αριθμού επισκεπτών».

Στην επιστολή του το ΕΒΕΘ, αναφέρει ότι με βάση τα στοιχεία που συγκέντρωσε ο φορέας από το πλήρωμα του σκάφους, από τον Σεπτέμβριο του 2019, που το πλοίο άρχισε να υποδέχεται επισκέπτες και μέχρι σήμερα, προσέλκυσε 370.000 άτομα. «Αυτή είναι μια ιδιαίτερα υψηλή επισκεψιμότητα, αν μάλιστα αναλογιστεί κανείς ότι το διάστημα συνέπεσε με το διετές lockdown της πανδημίας. Συγκριτικά σημειώνεται ότι ο αντίστοιχος αριθμός επισκεπτών κατά την προηγούμενη 20ετία, που το πλοίο ήταν αγκυροβολημένο στην Αττική, ήταν μόλις περί τα 20.000 άτομα», υπογραμμίζει στην επιστολή του το ΕΒΕΘ.

Σημειώνει μάλιστα, ότι περισσότεροι από τους μισούς επισκέπτες του, είναι νέα άτομα και παιδιά, στα οποία δίνεται η ευκαιρία να επισκεφθούν ένα μοναδικό ζωντανό μνημείο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και της Αντιδικτατορικής Δράσης του Πολεμικού Ναυτικού και να γαλουχηθούν με τις ναυτικές παραδόσεις, τη σύγχρονη ιστορία και τους αγώνες των Ελλήνων στη θάλασσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

