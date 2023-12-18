Στα τρία άτομα που ζητούν να ενταχθούν σε καθεστώς προστασίας μαρτύρων εκτός του 18χρονου, αναφέρθηκε η δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ Ιωάννα Μάνδρου.



Διευκρινίζεται ότι τα τρία αυτά άτομα δεν έχουν άμεση σχέση με τα επεισόδια στου Ρέντη, καθώς δεν ήταν στα επεισόδια, ούτε μέσα στο γήπεδο. Τα τρία άτομα αυτά, που το πιθανότερο είναι ότι θα μπουν σε καθεστώς προστασίας, έχουν καταστήσει γνωστό στις εισαγγελικές αρχές ότι γνωρίζουν σημαντικά στοιχεία για τη δράση συμμοριών που δρουν εντός και εκτός γηπέδων, κυρίως στη Δυτική Αθήνα.



Όπως διευκρινίζουν δικαστικές πηγές, όποιος θέλει να μπει σε καθεστώς προστασίας πρέπει να πείσει ότι αυτά που ξέρει είναι σοβαρά, και ότι αυτά που θα πει δεν τα γνωρίζουν ήδη οι αρχές, ότι τους προσφέρουν νέες πληροφορίες νέο υλικό, και αυτό εκτιμούν για τα συγκεκριμένα άτομα. Όπως φαίνεται, υπάρχει πρόθεση να ανοίξουν στόματα και να μιλήσουν για την ιεραρχική δομή οργανώσεων που δρουν σε αυτούς τους χώρους.



Σε ό,τι αφορά το 18χρονο δεν μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή σε καθεστώς προστασίας τη στιγμή που είναι κατηγορούμενος και έχει ομολογήσει το βαρύτατο τραυματισμό του αστυνομικού, μπορεί όμως να μπει, κι αυτό εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές, αν η έρευνα προχωρήσει στα πλαίσια της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς δεν κατηγορείται ακόμη γι’ αυτό το αδίκημα, και μπορεί για το αδίκημα αυτό να συνεισφέρει και η στάση του να αξιολογηθεί.

Οπαδική βία: Παρέμβαση Αρείου Πάγου – Αναβαθμίζεται η έρευνα

Υπενθυμίζεται ότι παραγγελία για τη διενέργεια έρευνας για εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων εντός και εκτός γηπέδων έδωσε η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη στην Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών Σταματίνα Περιμένη. Η έρευνα θα είναι ευρείας κλίμακας, όπως περιγράφεται στο έγγραφο της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.

Όπως τόνισε η Ιωάννα Μάνδρου, η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητά να εντοπιστούν οι εγκληματικές οργανώσεις που λειτουργούν εκτός και εκτός γηπέδων, να ταυτοποιηθούν τα μέλη τους, να βρεθούν οι χρηματοδότες τους και να διερευνηθούν, να αξιολογηθούν και να αποδειχθούν οι σχέσεις που έχουν αυτές οι εγκληματικές συμμορίες με άλλες εγκληματικές δράσεις όπως ναρκωτικά, εκβιασμοί, προστασίες σε μαγαζιά κλπ.

Η κ. Αδειλίνη ξεκαθαρίζει επίσης ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί κάθε δικονομική δυνατότητα στην κατεύθυνση αυτή (άρση τηλεφωνικού απορρήτου, διενέργεια ερευνών, ειδικές ανακριτικές πράξεις κλπ). Αναφέρεται και στον βαρύ τραυματισμό του αστυνομικού στου Ρέντη, αλλά και στις δολοφονίες Καμπανού και Κατσουρή, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν είναι πρόκειται μόνο για την οπαδική η βία, αλλά διασυνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα, γι’ αυτό το θέμα μεταφέρεται στην ανάλογη υπηρεσία.



