Συνάντηση Βρούτση με τις 14 ΠΑΕ της Superleague την Πέμπτη - Ενημέρωση για τα μέτρα κατά της οπαδικής βίας

Συνάντηση με τις 14 ΠΑΕ της Super League κάλεσε ο υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, προκειμένου να ενημερώσει κατ' ιδίαν για τα νέα μέτρα που θα ισχύσουν για την οπαδική βία. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί με την παρουσία των υπουργών Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Οικονόμου και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου.

Ιδιαίτερα θα αναλυθούν οι διατάξεις που αφορούν στα τεχνικά ζητήματα της Ηλεκτρονικής Εποπτείας των αθλητικών εγκαταστάσεων και της ταυτοποίησης του Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου και ώρα 12:00 στην αίθουσα Τύπου του κεντρικού Σταδίου του ΟΑΚΑ.

Πηγή: skai.gr

