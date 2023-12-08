Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Στο πλευρό του αστυνομικού των ΜΑΤ που νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας βρίσκεται η οικογένεια του αλλά και συναδελφοι του, ενώ στο νοσοκομείο καταφθάνει και η σύζυγος του η οποία βρισκόταν στη Κω.

Ο αστυνομικός 31 ετών με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, εχτές το βράδυ τραυματίστηκε στα επεισόδια που έλαβαν χώρα έξω από το κλειστό γήπεδο «Μελινα Μερκούρη» όταν άγνωστος δράστης εκτόξευσε σε ευθεία βολή ναυτική φωτοβολίδα η οποία καρφώθηκε στον μηρό του.

Την πεποίθηση του πως ανάμεσα στους 424 προσαχθέντες βρίσκεται ο δράστης εξέφρασε μιλώντας στον skai.gr ο προεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, ενώ συμπλήρωσε πως επιτέλους πρέπει να παρθούν μέτρα για να σταματήσει αυτή η «γάγγραινα» που λέγεται οπαδική βία.

Σύμφωνα με το χτεσινό ιατρικό ανακοινωθέν περίπου στις 23:00 ξεκίνησε η διαδικασία της ανάνηψης αφού όταν έφθασε στο νοσοκομείο ο αστυνομικός δεν είχε τις αισθήσεις του, 25 λεπτά αργότερα έπαθε καρδιακή ανακοπή, όμως μετά από 10 λεπτά οι γιατροί κατάφεραν να τον επαναφέρουν και να τον σταθεροποιήσουν αιμοστατικά.

Στη συνέχεια μπήκε στο χειρουργείο και ακολούθησε πολύωρη επέμβαση.

Οι γιατροί κατάφεραν να περιορίσουν την αιμορραγία και μεταφέρθηκε διασωληνωμένος στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν αφαιρέθηκε από το πόδι του ένα μεταλλικό αντικείμενο μήκους 5 εκατοστών, 2 εκατοστών πάχους και 2 εκατοστών πλάτους.

Ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

«Δολοφονική επίθεση σε βάρος αστυνομικών» χαρακτηρίζει η ΕΛΑΣ, σε ανακοίνωσή της, τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες έξω από το κλειστό γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη». Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, χούλιγκανς βγήκαν από το γήπεδο και πραγματοποίησαν ευθεία βολή ναυτικών φωτοβολίδων, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό αστυνομικού της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης (ΥΑΤ), ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, έχουν προσαχθεί πάνω από 400 άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν στη Διεύθυνση Μεταγωγών Αττικής, όπου πραγματοποιείται πλήρης εξακρίβωση στοιχείων, λήψη μαρτυρικών καταθέσεων, καθώς και λήψη δειγμάτων με σκοπό την ανίχνευση πυρίτιδας.

Από την αστυνομία υπογραμμίζεται πως υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ανάμεσα στους προσαγόμενους βρίσκονται οι δράστες της επίθεσης.

