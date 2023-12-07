Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Σοβαρά τραυματισμένος είναι ένας αστυνομικός 31 ετών μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο «Μελίνα Μερκούρη» για τα προημιτελικά του Λιγκ Καπ «Νίκος Σαμαράς».

Ο αστυνομικός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Κρατικό Νικαίας, καθώς η φωτοβολίδα τον χτύπησε σε κεντρική αρτηρία στον μηρό έχει χάσει πολύ αίμα. Στο νοσοκομείο μετέβησαν η ο αρχηγός της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγος Λάζαρος Μαυρόπουλος και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Οικονόμου.

Μετά τα σοβαρά επεισόδια που έλαβαν χώρα έξω από το κλειστό, με συμπλοκές περίπου 150 οπαδών με τα ΜΑΤ που είχαν ως αποτέλεσμα τη ρίψη δακρυγόνων και τον σοβαρό τραυματισμό του αστυνομικού, οι διαιτητές πήραν την απόφαση να διακόψουν οριστικά το ντέρμπι των «αιωνίων».

Οι διαιτητές, όπως αναφέρθηκε στην ΕΡΤ, έκλεισαν το φύλλο αγώνα και η τύχη του παιχνιδιού θα κριθεί πλέον από τη διοργανώτρια αρχή, η οποία θα αποφασίσει αν και πότε θα συνεχιστε

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυναμεις της αστυνομίας, με εντολή του να προχωρήσουν σε εκτεταμένες προσαγωγές και να εντοπίσουν το άτομο που εκτόξευσε τη φωτόβολιδα στον αστυνομικό.

Ο 31χρονος αστυνομικός υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.





Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.