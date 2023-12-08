Ξεκίνησε σήμερα ξανά τη λειτουργία του ο Οδοντωτός, το τρενάκι του συνδέει το Διακοπτό με τα Καλάβρυτα μέσα από μία μαγευτική διαδρομή, μετά από την τελευταία κακοκαιρία που είχε «κλείσει» την γραμμή για 38 ημέρες.

Με μια μοναδική διαδρομή περίπου μιας ώρας που ξεκινά από το Διακοπτό, ο Οδοντωτός διασχίζει το φαράγγι του Βουραϊκού, περνά από το χωριό Ζαχλωρού και καταλήγει στα Καλάβρυτα.

Η διαδρομή 22 χιλιομέτρων που διανύει πραγματοποιείται με ταχύτητα που κυμαίνεται από 30 έως 40 χλμ/ώρα στην απλή γραμμή και από 6 έως 15 χλμ/ώρα στο οδοντωτό κομμάτι.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train εκτελούνται τα δρομολόγια: 1330 (Διακοπτό- Καλάβρυτα), ώρα αναχώρησης 09:52 1331 (Καλάβρυτα- Διακοπτό), ώρα αναχώρησης 11:04 1332 (Διακοπτό- Καλάβρυτα), ώρα αναχώρησης 12:17 1333 (Καλάβρυτα- Διακοπτό), ώρα αναχώρησης 13:37 1336 (Διακοπτό- Καλάβρυτα), ώρα αναχώρησης 15:07 1337 (Καλάβρυτα- Διακοπτό), ώρα αναχώρησης 16:25

