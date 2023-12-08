Υπηρεσιακό κράνος μοτοσικλετιστή αστυνομικού κατηγορείται ότι έκλεψε ένας 21χρονος ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό καταγράφηκε στις 8.05 το απόγευμα της 7ης Δεκεμβρίου, στην οδό Αγίου Δημητρίου 124.

Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για κλοπή και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο νεαρός ενώ κινείτο πεζός αφαίρεσε πάνω από υπηρεσιακή μοτοσικλέτα της ΕΛΑΣ , ένα υπηρεσιακό κράνος αστυνομικού που υπηρετεί στην ΔΑΔΘ/ ΔΙ. ΑΣ. και τράπηκε σε φυγή.

Αστυνομικοί τον ακολούθησαν και τον ακινητοποίησαν στην οδό Ευριπίδου όπου συνελήφθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος ενήργησε στο πλαίσιο challenge (πρόκλησης), επιχειρώντας να αποτυπώσει την πράξη του και να αναρτήσει σχετικό βίντεο στο ΤικΤοκ.

