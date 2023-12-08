Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο μαθήτρια μετά από ηλεκτροπληξία - Στόλιζε το δέντρο στο σχολείο

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Πέμπτης στο Γυμνάσιο Χερσονήσου, όταν μαθήτρια υπέστη ηλεκτροπληξία τη στιγμή που στόλιζε το δέντρο μαζί με εκπαιδευτικούς και συμμαθητές της.

Η μαθήτρια, σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, αρχικά μεταφέρθηκε στο αγροτικό ιατρείο της Χερσονήσου, ωστόσο αργότερα κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στο ΠΑΓΝΗ, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην Παιδιατρική κλινική για προληπτικούς λόγους, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η υγεία της.

«Τα παιδιά στόλιζαν μαζί με τους εκπαιδευτικούς το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Τι στιγμή που η κόρη μου προσπάθησε να ενεργοποιήσει τα λαμπιόνια τη χτύπησε το ρεύμα. Αδυνατώ να πιστέψω ότι δεν λειτούργησε το ρελέ βραχυκυκλώματος στον πίνακα του σχολείου», ανέφερε μιλώντας στο neakriti.gr ο πατέρας της νεαρής μαθήτριας, που δεν μπορεί να καταλάβει πώς από τη μια στιγμή στην άλλη κινδύνεψε το παιδί του.

Σύμφωνα με αυτοδιοικητικές πηγές, μετά από το περιστατικό οι υπεύθυνοι του σχολείου κάλεσαν ηλεκτρολόγο, ο οποίος ελέγχει από χθες τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, αλλά και τις λειτουργίες του ηλεκτρολογικού πίνακα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το ρελέ στον ηλεκτρολογικό πίνακα του σχολείου λειτουργεί κανονικά. Ενδεχομένως το περιστατικό να οφείλεται σε διαρροή από λάμπες ή κόψιμο καλωδίου.

