Για τις σημαντικές ποινές που επισύρει πλέον ο εξ αμελείας εμπρησμός προειδοποιεί ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας σε δήλωσή του για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο.

Όπως τονίζει, ήδη έγιναν 3 συλλήψεις, επεβλήθησαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα και σχηματίστηκαν δικογραφίες, ενώ ένας εξ αυτών θα οδηγηθεί τη Δευτέρα στον Εισαγγελέα.

Συγκεκριμένα ο κ. Κικίλιας δήλωσε:

«Τις τελευταίες 24 ώρες, με κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους, κάποιοι αγνοώντας την επικινδυνότητα των καιρικών συνθηκών έβαλαν φωτιές για να κάψουν κλαδέματα και υπολείμματα καλλιεργειών. Η ανευθυνότητα και η αδιαφορία για τις πιθανές ολέθριες συνέπειες, με το νέο αυστηρό πλαίσιο δεν μένουν ατιμώρητες.

Ήδη έγιναν 3 συλλήψεις, επεβλήθησαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα και σχηματίστηκαν δικογραφίες, ενώ ένας εξ αυτών θα οδηγηθεί αύριο στον Εισαγγελέα. Σε λίγες ημέρες ξεκινά η αντιπυρική περίοδος. Προειδοποιώ ότι ο εξ αμέλειας εμπρησμός επισύρει πλέον σημαντικές ποινές και ταυτόχρονα κάνω έκκληση προς όλους να προστατεύσουμε τις ζωές, τις περιουσίες και το φυσικό πλούτο της χώρας μας».

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, συνελήφθη το Σάββατο, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Αρεοπόλεως, ημεδαπός, ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς σε ξηρά χόρτα στην Τ.Κ. Νεοχωρίου του δήμου Ανατολικής Μάνης στη Λακωνία. Στον ανωτέρω επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξίας 500 ευρώ. Επιπλέον διοικητικό πρόστιμο αξίας 500 ευρώ επιβλήθηκε την Κυριακή, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Ιτέας, σε ημεδαπή, η οποία δεν διέθετε τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα, κατά τη διάρκεια καύσης υπολειμμάτων καλλιεργειών, στη θέση «Αϊ Λιάς» Γαλαξιδίου του δήμου Δελφών στη Φωκίδα. Ακόμη, διοικητικό πρόστιμο αξίας 500 ευρώ επιβλήθηκε την Κυριακή, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Π.Κ. Κασσάνδρας, σε ημεδαπό, ο οποίος δεν διέθετε τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα, κατά τη διάρκεια καύσης υπολειμμάτων καλλιεργειών, στην περιοχή Μόλα Καλύβα - Κασσανδρινό του δήμου Κασσάνδρας στη Χαλκιδική.

Παράλληλα, σε σύλληψη προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Κυριακή στη Στυλίδα. Ο υπαίτιος θα οδηγηθεί αύριο στον εισαγγελέα ενώ του έχει επιβληθεί και διοικητικό πρόστιμο. Ακόμη, μία σύλληψη έγινε και για φωτιά στον Κίσσαμο ενώ επιβλήθηκε στον υπαίτιο διοικητικό πρόστιμο.

Τέλος υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος το τελευταίο εικοσιτετράωρο εκδηλώθηκαν 29 αγροτοδασικές πυρκαγιές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.