Ενώπιον της 10ης τακτικής ανακρίτριας οδηγείται σήμερα ο 18χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 16χρονου αδελφού του στη Νέα Σμύρνη.

Ο 18χρονος βρίσκεται από νωρίς το πρωί έξω από το ανακριτικό γραφείο περιμένοντας να ξεκινήσει η απολογία του.

Μέχρι αυτή την ώρα ωστόσο, δεν έχει ξεκινήσει να δίνει εξηγήσεις ενώπιον της 10ης τακτικής ανακρίτριας, καθώς υπάρχουν μέλη της οικογένειάς του μαζί του, τα οποία έχουν έρθει προκειμένου να καταθέσουν ως μάρτυρες υπεράσπισης.

Επί δύο ώρες βρέθηκε στο ανακριτικό γραφείο η μητέρα του, η οποία πριν από λίγο ολοκλήρωσε την κατάθεσή της και απομακρύνθηκε με τη βοήθεια συγγενών της, εμφανώς σε κακή ψυχολογική κατάσταση.

Στην ανακρίτρια αυτή την ώρα καταθέτει η γιαγιά των δύο αδερφών, του 16χρονου και του 18χρονου, ενώ στο πλευρό του κατηγορούμενου βρίσκεται από νωρίς και η σύντροφός του, που θα είναι η τρίτη μάρτυρας κατά σειρά, η οποία θα καταθέσει υπέρ του και μετά θα ξεκινήσει η απολογία του 18χρονου.

Ο 18χρονος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της οπλοφορίας και της οπλοχρησίας.

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, δηλώνει συγκλονισμένος από το αποτέλεσμα της πράξης του, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε σκοπό να σκοτώσει τον αδερφό του, καθώς όπως φέρεται να έχει καταθέσει προανακριτικά, το δεξί του χέρι ήταν δεμένο με νάρθηκα μετά από σοβαρό τραυματισμό που είχε, με αποτέλεσμα να μην καταλαβαίνει πόσο σοβαρό τραυματισμό προκάλεσε στον αδερφό του.

Βεβαίως, όπως έχουν καταθέσει μάρτυρες και μέλη της οικογένειάς του, φέρεται ότι τα δύο αδέρφια τσακώνονταν συχνά.

Μάλιστα, το 2022 είχαν συλληφθεί και οι δύο στο πλαίσιο του αυτοφώρου για ενδοοικογενειακή βία, μετά από έναν άσχημο τσακωμό που είχαν. Κανείς φαίνεται ότι δεν μπορούσε να προβλέψει πόσο μοιραίος θα ήταν αυτός ο τελευταίος τσακωμός για μια πραγματικά ασήμαντη αφορμή, όπως έχουν καταθέσει όλοι και ο 18χρονος, για μία μπλούζα, με αποτέλεσμα ο μικρότερος αδερφός να χάσει τόσο τραγικά τη ζωή του.

