Παναθηναϊκός: «Άλωσε» ξανά τη Νέα Σμύρνη και πήγε ημιτελικά ο Παναθηναϊκός

Στην τετράδα της Α1 πόλο ανδρών ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» νίκησαν 13-10 τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη και με 2-1 νίκες στη μεταξύ τους προημιτελική σειρά πήραν την πρόκριση, όντες το αουτσάιντερ του ζευγαριού.



Πλέον θα αντιμετωπίσουν στην τετράδα με μειονέκτημα έδρας τον Ολυμπιακό, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης σεζόν κι αφήνοντας τους «κυανέρυθρους» να διεκδικήσουν τις θέσεις 5-8, αρχής γενομένης κόντρα στον Υδραϊκό.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά και κατάφερε να αιφνιδιάσει τον αντίπαλό του, πήρε προβάδισμα με δύο και τρία γκολ από το ξεκίνημα και δεν το έχασε μέχρι το φινάλε.Κορυφαίος σκόρερ του «τριφυλλιού» ο Παπανικολάου με 5 γκολ, ενώ 4 τέρματα πέτυχε ο Γούνας για τους γηπεδούχους.3-5, 3-3, 1-2, 3-3Γαλανίδης, Κοπελιάδης, Μπουζαλάς, Γκιουβέτσης, Παπάκος Γ. 1, Γραμματικός 1, Καλαϊτζής 1, Μοσκόφ 2, Μουρίκης, Γούνας 4, Καπετανάκης 1, Λιμαράκης, Παυλοστάθης, ΚατραούραςΡιστίσεβιτς, Δευτεραίος, Κανδανολέων, Παπανικολάου Ν. 5, Νικολαΐδης Γ., Στίβενσον 2, Μπραΐμης 3, Σγουρίδης, Χατζηγούλας, Δερμιτζάκης Δ. 1, Αγκόρτσας, Αλβέρτης 2, Κρατημένος, Χωματάς, Ζερβουδάκης

