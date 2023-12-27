Αδελφοκτονία στη Νέα Σμύρνη: Τα δύο αγόρια είχαν τσακωθεί ξανά - Είχαν βγάλει μαχαίρι και σιδηρογροθιά

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες της αδελφοκτονίας στη Νέα Σμύρνη, καθώς σύμφωνα με όσα έρχονται στο φως δεν ήταν η πρώτη φορά που τα δύο αδέλφια, ο 18χρονος και ο 16χρονος, είχαν έντονο διαπληκτισμό μεταξύ τους.

Αυτή τη φορά βέβαια, ο καβγάς είχε μοιραίο αποτέλεσμα, καθώς το χθεσινοβραδινό χτύπημα του 18χρονου στον 16χρονο μέσα στο σπίτι τους, στην οδό Σταδίου στη Νέα Σμύρνη, ήταν θανατηφόρο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Δήμητρας Σέκη για τον ΣΚΑΪ, τα δύο αδέλφια είχαν συχνούς τσακωμούς, τους οποίους άκουγαν και έβλεπαν και οι γείτονες.

Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρία επιχειρηματία της περιοχής, το καλοκαίρι είχαν μαλώσει για άλλη μια φορά, πάλι με αφορμή τα ρούχα, και ο 18χρονος είχε βγάλει μαχαίρι για να επιτεθεί στον 16χρονο, ο οποίος είχε βγάλει σιδηρογροθιά.

Τότε τα δύο αδέλφια είχαν χωρίσει οι γείτονες, ενώ είχε κληθεί και η αστυνομία.

