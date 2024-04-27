Εκτός και της σημερινής (27/4) προπόνησης του Παναθηναϊκού AKTOR έμεινε ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ, ο οποίος μετέβη στην Ισπανία για να υποβληθεί σε νέες εξετάσεις.



Έτσι, ο Ισπανός φόργουορντ, ο οποίος απουσίασε από το Game 2 των «πράσινων» με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για τα playoffs της Ευρωλίγκας, σύμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομένα δεν θα ταξιδέψει στο Βελιγράδι και δεν θα είναι στη διάθεση του Αταμάν για τα δύο επόμενα παιχνίδια με τους Ισραηλινούς (Τρίτη 30/4 και Πέμπτη 2/5).

Ο Χουάντσο ταλαιπωρήθηκε πριν το δεύτερο παιχνίδι της σειράς από, ενώ παράλληλα έχει να αντιμετωπίζει και έναν. Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναμένεται να αναχωρήσει για το Βελιγράδι την ερχόμενη Δευτέρα (29/4).

