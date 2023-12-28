Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Προβληματική συμπεριφορά φέρεται να είχε ο 18χρονος δράστης ο οποίος πάνω σε καβγά σκότωσε με ψαλίδι τον 16χρονο αδελφό του μέσα στο σπίτι τους στη Νέα Σμύρνη. Μάλιστα τον Μάρτιο του 2022 είχε συλληφθεί για ληστεία.

Τον Αύγουστο του ίδιου έτους τα δυο αδέρφια είχαν συνεχόμενους καυγάδες και σύμφωνα με καταθέσεις είχε γίνει και ένα σοβαρό επεισόδιο. Τότε κατηγορήθηκαν για παράβαση του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας.

Ωστόσο οι αρχές εξετάζουν το περιβάλλον που ζούσαν τα δυο αδέρφια μέσα από μαρτυρίες τόσο μελών της οικογένειας αλλά και γειτόνων.

Την Παρασκευή η απολογία του 18χρονου αδελφοκτόνου

Ο 18χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί αύριο Παρασκευή.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Τα δύο αδέλφια μάλωσαν για ασήμαντη αφορμή, για μια μπλούζα. Τότε ο 18χρονος κυνήγησε τον 16χρονο μέσα στο σπίτι και τον κάρφωσε με ένα ψαλίδι, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει σοβαρά στο στήθος. Ο τραυματίας έφηβος διακομίστηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου άφησε την τελευταία του πνοή.

«Δεν είναι εγκληματίας, είναι ένα παιδί που χρήζει βοήθειας, από τη δικαιοσύνη και την κοινωνία» τόνισε στις πρώτες της δηλώσεις η μητέρα του 18χρονου.

