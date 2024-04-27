Διπλό ήταν το... κακό για τους Μπακς στην εκτός έδρας αναμέτρησή τους με τους Πέισερς για τον πρώτο γύρο των playoffs του NBA, αφού εκτός από την ήττα με την οποία πλέον βρίσκονται πλέον πίσω με 2-1, είδαν τον Ντέιμιαν Λίλαρντ να νιώθει έντονες ενοχλήσεις στον αχίλλειο τένοντά του.



Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο έγκριτος δημοσιογράφος, Σαμς Σαράνια, ο 33χρονος point guard είναι ταλαιπωρείται από τον συγκεκριμένο τραυματισμό εδώ και εβδομάδες, με την κατάστασή του να χειροτερεύει κατά τη διάρκεια του Game 3 και με συμμετοχή του στο επόμενο παιχνίδι (29/4, 02:00) να είναι πολύ αμφίβολη.

Δεδομένα μεγάλο πλήγμα για τα «ελάφια», τα οποία βλέπουν και τον δεύτερο σταρ του να τίθεται εκτός δράσης, μετά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ο οποίος έχει απουσιάσει και από τις τρεις πρώτες αναμετρήσεις με τους Πέισερς.

