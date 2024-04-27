Πέντε άτομα συνελήφθησαν τα οποία είχαν συστήσει παράνομο κέντρο απεξάρτησης τοξικομανών που λειτουργούσε στην περιοχή της Ιπποκράτειου Πολιτείας.

Ειδικότερα συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, χθες το μεσημέρι από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ωρωπού της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, πέντε Έλληνες, ηλικίας 46, 45, 42, 41 και 36 ετών, για παραβάσεις των νομοθεσιών περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 46χρονος από κοινού με τον 45χρονο, είχαν συστήσει εταιρεία που παρείχε υπηρεσίες συμβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης σε σπίτι στην Ιπποκράτειο Πολιτεία.

Μετά από αστυνομική επιχείρηση εντοπίστηκε το σπίτι, εντός του οποίου διέμεναν 14 άτομα καθώς και 3 υπάλληλοι.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν εντός του παράνομου κέντρου απεξάρτησης και τα σπίτια 3 εκ των συλληφθέντων, βρέθηκαν μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

4.343 φαρμακευτικά δισκία χωρίς τις απαιτούμενες ιατρικές συνταγές,

το χρηματικό ποσό των 13.300 ευρώ και

11 μπλοκ αποδείξεων μαζί με χειρόγραφες σημειώσεις.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

