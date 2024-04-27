Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της επικείμενης επίσκεψης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης, και της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, συναντήθηκαν σήμερα Σάββατο στο Λονδίνο.

Οι συνομιλίες των κ. Γεραπετίτη και Φιντάν εστίασαν επίσης στις διμερείς σχέσεις και σε περιφερειακά και διεθνή ζητήματα. Η συνάντηση των δύο ΥΠΕΞ εντάσσεται και στον κύκλο επαφών για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) μεταξύ των δύο χωρών.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί την Άγκυρα στις 13 Μαΐου.

Χθες πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη ο 6ος Γύρος Συνομιλιών Ελλάδας – Τουρκίας στο πλαίσιο της Θετικής Ατζέντας, της οποίας ηγήθηκε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Κώστας Φραγκογιάννης.

Ερωτηθείς στη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ για το ποιες είναι οι προσδοκίες του από τη συνάντησή σας σε λίγες μέρες με τον Τούρκο πρόεδρο, ο κ. Μητσοτάκης διευκρίνισε ότι «δεν είναι το μόνο σημείο με το οποίο διαφωνώ με τον πρόεδρο Ερντογάν, η στήριξη την οποία παρέχει στη Χαμάς. Από την άλλη, ο σκοπός της επίσκεψης: θα κάνουμε ένα βήμα παραπέρα στην ελληνοτουρκική προσέγγιση, η οποία έχει αποδώσει κάποια σημαντικά μετρήσιμα αποτελέσματα. Θα σταθώ σε τρία».



Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι: Δεν έχουμε παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου για παραπάνω από 12 μήνες. Δεν το είχαμε ποτέ αυτό. Είναι ένα σημαντικό επίτευγμα, πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Έχουμε εξαιρετικά μειωμένες μεταναστευτικές ροές. Συνεργαζόμαστε με την Τουρκία στο θέμα αυτό και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αποτέλεσμα της βελτίωσης των σχέσεών μας. Το ζήτημα της διευκόλυνσης της βίζας για τα νησιά, πολύ μεγάλης οικονομικής σημασίας για 10 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Οι σημαντικές οικονομικές συμφωνίες οι οποίες υπογράφονται. Όλα αυτά, σημείωσε, διαμορφώνουν ένα κλίμα ειρηνικής συμβίωσης.

‘’Μα, θα μου πείτε, ‘δεν έχουμε πολύ δύσκολα θέματα; Δεν έχουμε τελείως διαφορετικές απόψεις;". Η Ελλάδα, ας πούμε, δεν θα προχωρήσει, εφόσον το έχει επιλέξει, να ασκήσει την κυριαρχία της για να ανακηρύξει θαλάσσια πάρκα πέριξ ελληνικών νησιών; Προφανώς και θα το κάνουμε’’ διεμήνυσε.

‘’Και η Τουρκία θα έχει τις απόψεις της. Θα διαφωνούμε για κρίσιμα ζητήματα, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα συνομιλούμε, ότι δεν θα αναγνωρίσουμε τη βελτίωση των σχέσεων και ότι δεν θα προσπαθούμε πάντα να οικοδομούμε πάνω στα θετικά, αντί να εστιάζουμε μόνο στα αρνητικά και στις διαφωνίες μας, οι οποίες είναι υπαρκτές. Δεν περιμένω από την Τουρκία ότι θα αλλάξει πολιτική, ούτε η Τουρκία, φαντάζομαι, περιμένει ότι εγώ θα αλλάξω πολιτική από τη μια στιγμή στην άλλη’’ τόνισε.

