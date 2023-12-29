Αυξήθηκαν τα τροχαία τον Οκτώβριο - 42 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ένα μήνα στην άσφαλτο

Αύξηση 5,5% σημείωσαν τα οδικά τροχαία ατυχήματα, που συνέβησαν σε ολόκληρη τη χώρα και προκάλεσαν τον θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων, τον Οκτώβριο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022, και ανήλθαν σε 1.081 τον αριθμό.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, στα ατυχήματα αυτά καταγράφηκαν 42 νεκροί (μείωση 42,5%), 58 βαριά τραυματίες (αύξηση 6,5%) και 1.200 ελαφρά τραυματίες (αύξηση 3%).

