Στον Εισαγγελέα, για ανθρωποκτονία από πρόθεση και οπλοχρησία, θα οδηγηθεί σήμερα ο 18χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε με ένα ψαλίδι τον μικρότερο αδελφό του στο σπίτι τους στη Νέα Σμύρνη.

Ο 18χρονος φέρεται να κατάφερε θανάσιμο πλήγμα με ψαλίδι στο στήθος του αδελφού του μετά από καυγά που είχαν όταν το θύμα πήρε μία μπλούζα του χωρίς να τον ρωτήσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

