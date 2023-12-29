Λογαριασμός
Ελευσίνα: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μετά από φωτιά σε σπίτι

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής

φωτιά

Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε εξωτερικό χώρο διώροφου σπιτιού, μέσα στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία έχει τεθεί υπό έλεγχο, επί της οδού Αθανασίου Διάκου, στην Ελευσίνα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Πηγή: skai.gr

