Ελευσίνα: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μετά από φωτιά σε σπίτι

Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε εξωτερικό χώρο διώροφου σπιτιού, μέσα στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία έχει τεθεί υπό έλεγχο, επί της οδού Αθανασίου Διάκου, στην Ελευσίνα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Σορός άνδρα εντοπίστηκε σε εξωτερικό χώρο διώροφης οικίας, εντός της οποίας εκδηλώθηκε #πυρκαγιά, η οποία έχει τεθεί υπό έλεγχο, επί της οδού Αθανασίου Διάκου, στην #Ελευσίνα. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 29, 2023

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.