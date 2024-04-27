Ένα από τα πιο εμβληματικά φωτογραφικά σημεία της Ιαπωνίας πρόκειται να αποκλειστεί από τις αρχές που είναι εξοργισμένες από τουρίστες με κακή συμπεριφορά, καθώς αφήνουν πίσω τους τόνους σκουπιδιών.

Ένα μεγάλο μαύρο δίκτυ πρόκειται να υψωθεί για να κρύψει τη θέα στο όρος Φούτζι.

Οι κάτοικοι του Fujikawaguchiko κατηγορούν κυρίως ξένους τουρίστες ότι πετούν σκουπίδια και παρκάρουν παράνομα καθώς αναζητούν την τέλεια φωτογραφία.

Το εν λόγω σημείο διαθέτει ένα ψιλικατζίδικο σε πρώτο πλάνο, με το πιο διάσημο ορόσημο της Ιαπωνίας να υψώνεται πίσω του.

Η θέα του ηφαιστείου από το συγκεκριμένο σημείο που βρίσκεται ένα παντοπωλείο έχουν κάνει το Fujikawaguchiko δημοφιλή τοποθεσία για φωτογραφίες.

Η κατασκευή του διχτυού, που θα είναι 2,5 μέτρα ύψος και 20 μέτρα μήκος, όσο ένα γήπεδο κρίκετ - θα ξεκινήσει από την επόμενη εβδομάδα, όπως δήλωσε αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Είναι λυπηρό που πρέπει να το κάνουμε αυτό, λόγω ορισμένων τουριστών που δεν μπορούν να σεβαστούν τους κανόνες», είπε.

Πριν λάβουν το μάλλον δραστικό μέτρο, οι αξιωματούχοι είχαν τοποθετήσει οδικές πινακίδες αλλά, όπως είπαν, οι επανειλημμένες προειδοποιήσεις από τους φρουρούς ασφαλείας αγνοήθηκαν.

Ο αξιωματούχος είπε ότι το δίχτυ θα τοποθετηθεί για να προστατεύσει ένα οδοντιατρείο, το οποίο υπέφερε από επισκέπτες που παρκάρουν στους χώρους του χωρίς άδεια και ακόμη και ανέβαιναν στην οροφή του κτιρίου για να τραβήξουν την καλύτερη εικόνα.

Η συμφόρηση στο όρος Φούτζι που προκαλείται από ορειβάτες σημαίνει ότι από αυτό το καλοκαίρι οι πεζοπόροι θα πρέπει να πληρώνουν χρέωση 13 δολλάρια, καθώς οι αρχές προσπαθούν να περιορίσουν τους αριθμούς που κλιμακώνονται προς την κορυφή .

Η συμφόρηση στη διαδρομή προς το ψηλότερο βουνό της Ιαπωνίας οδήγησε σε αυξανόμενους τραυματισμούς και σκουπίδια στο μονοπάτι - για να μην αναφέρουμε ακατάλληλα ντυμένους πεζοπόρους - δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ο αριθμός των ατόμων που θα πεζοπορήσουν στο μονοπάτι Yoshida θα περιοριστεί επίσης σε 4.000 άτομα την ημέρα.

Επίσης, δεν θα τους επιτρέπεται να ξεκινούν μεταξύ 16:00 και 02:00 - μέρος μιας προσπάθειας για να σταματήσουν τις λεγόμενες «αναρριχήσεις με σφαίρες», όταν οι άνθρωποι προσπαθούν να ανέβουν στην κορυφή των 3.776 μέτρων χωρίς διαλείμματα.

