«Με χτύπησε πρώτος, πήγα να αμυνθώ» φέρεται να δήλωσε στην κατάθεσή του στην αστυνομία ο 18χρονος που επιτέθηκε την Τρίτη με ψαλίδι στον 16χρονο αδελφό του και τον σκότωσε μέσα στο σπίτι τους στη Νέα Σμύρνη, μπροστά στα μάτια της μητέρας τους και της γιαγιάς τους.

«Με χτύπησε πρώτος. Πήγα να αμυνθώ. Είχα σπασμένο χέρι, άρπαξα το ψαλίδι και έγινε ότι έγινε» είπε συγκεκριμένα στην κατάθεσή του, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σημειώνεται πως ο 18χρονος είχε συλληφθεί τον Μάρτιο του 2022 για ληστεία.

Τον Αύγουστο του ίδιου έτους τα δυο αδέρφια είχαν συνεχόμενους καυγάδες και σύμφωνα με καταθέσεις είχε γίνει και ένα σοβαρό επεισόδιο. Τότε κατηγορήθηκαν για παράβαση του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας.

Ωστόσο οι αρχές εξετάζουν το περιβάλλον που ζούσαν τα δυο αδέρφια μέσα από μαρτυρίες τόσο μελών της οικογένειας αλλά και γειτόνων.

Ο 18χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί αύριο Παρασκευή.

Πηγή: skai.gr

