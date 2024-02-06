Μιχαηλίδου: Υπερδιπλασιάζουμε τους γιατρούς του ΚΕΠΑ και αυξάνουμε τις ειδικότητες

Υπεγράφη από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου και τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για την αύξηση του αριθμού και των ειδικοτήτων του σώματος γιατρών το Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

Ο αριθμός του γιατρών που πιστοποιούν την αναπηρία στο ΚΕΠΑ υπερδιπλασιάζεται και από 500 που είναι σήμερα, θα φθάσει τους 1.200.

Στο πλαίσιο αυτό συγκροτείται το Ειδικό Σώμα Ιατρών (Ε.Σ.Ι.) του ν. 4961/2022, στο οποίο εντάσσονται όλοι οι υφιστάμενοι ιατροί του ΚΕΠΑ ενώ θα προκηρυχθούν επιπλέον θέσεις γιατρών.

Παράλληλα αυξάνεται και ο αριθμός των ειδικοτήτων. Για πρώτη φορά -από τότε που δημιουργήθηκε το ΚΕΠΑ το 2010- στις Επιτροπές θα ενταχθούν, παιδίατροι, αναπτυξιολόγοι και παιδοψυχίατροι.

Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας με αναπηρία, θα υλοποιηθεί πρόγραμμα επιμόρφωσης του σώματος γιατρών και του διοικητικού προσωπικού των κέντρων. Επίσης, θα δημιουργηθεί και πλατφόρμα για να υποστηρίξει τις λειτουργίες των Επιτροπών και τον καλύτερο και ταχύτερο προγραμματισμό των ραντεβού.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας, δήλωσε: "Είμαι εξαιρετικά ευτυχής που ως Υπουργός Υγείας μπόρεσα να υπογράψω την αύξηση του αριθμού των γιατρών στα ΚΕΠΑ, ένα αίτημα που είχα θέσει ως Υπουργός Εργασίας. Στόχος μας είναι να αυξηθούν οι αρμόδιες επιτροπές των ΚΕΠΑ, να εξυπηρετηθεί ο κόσμος γρηγορότερα και να σταματήσει η ταλαιπωρία".

Η Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, δήλωσε: «Για πρώτη φορά στην ιστορία του ΚΕΠΑ προχωρούμε στην ενίσχυση του αριθμού και των ειδικοτήτων του σώματος γιατρών που πιστοποιούν την αναπηρία. Μέχρι τώρα, το σώμα γιατρών, όχι μόνο δεν ανανεώθηκε ποτέ αλλά και αρκετοί έχουν αποχωρήσει λόγω συνταξιοδότησής ή για προσωπικούς λόγους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, σήμερα να έχουμε μόνο 500 γιατρούς στο ΚΕΠΑ, γεγονός που καθυστερεί τη διαδικασία πιστοποίησης της αναπηρίας. Με τη σημερινή Απόφαση υλοποιούμε τη δέσμευση της Κυβέρνησης για την ενίσχυση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας. Οφείλουμε μια αξιοπρεπή καθημερινότητα στους συμπολίτες μας με αναπηρία και το κάνουμε πράξη. Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

