Σε αποκλεισμό της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανίων προχώρησαν αγρότες

Σε αποκλεισμό της εθνικής οδός Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών, στον κόμβο της Πορταριάς, προχώρησαν λίγο μετά τις 6 το απόγευμα αγρότες της Χαλκιδικής. Η κυκλοφορία διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς και συγκεκριμένα οι οδηγοί στο ρεύμα προς Νέα Μουδανιά, βγαίνουν από την εθνική οδό στον κόμβο Νέων Πλαγίων και επιστρέφουν σε αυτή στον κόμβο Νέων Μουδανιών. Όσοι κινούνται προς Θεσσαλονίκη ακολουθούν παρακαμπτήριες οδούς από το ύψους του κόμβου Νέων Μουδανιών έως τον κόμβο Νέων Πλαγίων.

Οι αγρότες της Χαλκιδικής έχουν δηλώσει την πρόσθεσή τους να κρατήσουν κλειστή την εθνική οδό Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών έως τις 8 το βράδυ.

Νωρίτερα, εκατοντάδες πεζοί αγρότες έκλεισαν την εθνική οδό στο ύψος του κόμβου της Νίκαιας αμέσως μετά το τέλος της σύσκεψης.

Πηγή: skai.gr

