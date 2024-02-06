«Μεγάλη ημέρα για την Εκκλησία μας και για την πατρίδα μας και για τον καθένα από εμάς», δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ.κ. Ιερώνυμος εξερχόμενος από την Ιερά Μονή Πεντέλης, ερωτηθείς από τους δημοσιογράφους για το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. «Πιστεύουμε ό,τι τώρα που θα μας ακούσετε, τις εισηγήσεις, τις σκέψεις και τις αποφάσεις μας, ότι θα ευχαριστηθείτε», τόνισε ο κ.κ. Ιερώνυμος.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ ο κ. Ιερώνυμος δήλωσε: «πιστεύουμε, αυτό που ζει η Εκκλησία μας και η πατρίδα μας, εδώ και 2000 χρόνια, αυτό στηρίζουμε. Αυτοί που έχουν τις φαεινές ιδέες για να αλλάξουν τα πράγματα, θα δείξουν τα πράγματα», απάντησε ερωτηθείς για τη δήλωση του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Πειραιώς κ.κ Σεραφείμ, ότι όποιος το ψηφίσει από τους βουλευτές δεν θα είναι αποδεκτός από την Εκκλησία.

Ακολούθως, ο κ.κ Ιερώνυμος όσον αφορά εάν η κοινωνία έχει διχαστεί μετά το ανάγνωσμα της εγκυκλίου δήλωσε «Μην ρωτάτε εμάς, να ρωτήσετε αλλού».

Τέλος, σημείωσε ότι «η Εκκλησία έδωσε το μήνυμα στο λαό, έχοντας καλή διάθεση».

Πηγή: skai.gr

