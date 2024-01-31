Με την δέσμευση ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, θα φροντίσει να τηρηθούν τα όλα τα ορόσημα ώστε μέχρι τέλος Μαρτίου να εισηγηθεί στο υπουργικό συμβούλιο τον νέο κατώτατο μισθό, η αρμόδια υπουργός, Δόμνα Μιχαηλίδου, παρουσίασε στην Ολομέλεια της Βουλής την τροπολογία για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Η τροπολογία, αναμένεται να ψηφιστεί αύριο στο νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας κι όπως τόνισε η κυρία Μιχαηλίδου, σκοπός είναι ο κατώτατος μισθός να ξεκινήσει στην αρχή του Απριλίου, ώστε να εφαρμοστεί την περίοδο του θέρους. «Πρόκειται για μια περίοδο, η οποία οικονομικά και αναπτυξιακά αφορά πάρα πολύ τη χώρα μας και σε αυτήν εργάζονται πάρα πολλοί από τους συμπολίτες μας, οπότε θέλουμε και αυτοί να καλυφθούν, ιδίως όσοι δεν καλύπτονται σήμερα από συλλογικές συμβάσεις», εξήγησε.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου, τόνισε ότι η ρύθμιση αυτή έρχεται κατόπιν μιας διαδικασίας η οποία εφαρμόζεται σε 21 από τις 27 χώρες της ΕΕ και ως αποτέλεσμα διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους, τους εκπροσώπους των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών.

«Χρέος μας είναι όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες να καρπώνονται με δίκαιο τρόπο, το μέρισμα της ανάπτυξης, να ανέβουν οι μισθοί, να ανέβουν οι συντάξεις, οι άνεργοι συμπολίτες μας να μπορούν να έχουν περισσότερες και καλοπληρωμένες δουλειές και κυρίως το κράτος να συνεχίζει να επενδύει στην κοινωνική συνοχή. Αυτό είναι το στοίχημά μας για την τετραετία: τα εισοδήματα να ενισχυθούν και γιατί όχι ξεπεράσουν τον μέσο όρο των εισοδημάτων στην ΕΕ» είπε.

Αναφερόμενη στον στόχο της κυβέρνησης, ανέφερε ότι αυτός αφορά ο κατώτατος μισθός να φτάσει στο τέλος της τετραετίας τα 950 ευρώ και ο μέσος μισθός να φτάσει τα 1500 ευρώ.

Σημείωσε ότι πριν μερικά χρόνια, στον κατώτατο μισθό, ήμασταν οι ουραγοί στην Ευρώπη και τώρα είμαστε στην 10η θέση των κρατών - μελών της ΕΕ.

«Συνεχίζουμε. Και δεν μπορούμε να μείνουμε σε αυτό. Θα συνεχίσουμε, πάντα μέσα στα επιτρεπτά δημοσιονομικά όρια και λαμβάνοντας υπόψη τις αντοχές της οικονομίας και των επιχειρήσεων» σημείωσε και προσέθεσε πως η σημερινή αύξηση όμως, είναι σημαντική όχι μόνο για τους συμπολίτες μας, στους οποίους αφορά ο κατώτατος μισθός, αλλά είναι σημαντική για αρκετούς συμπολίτες μας, οι οποίοι λαμβάνουν επιδόματα (π.χ. μητρότητας, γονεϊκή άδεια, προγράμματα ενεργούς απασχόλησης, όπως η κοινωφελής εργασία) και κρατικές παροχές - 19 για την ακρίβεια - οι οποίες συνδέονται με τον κατώτατο μισθό.

«Με ειλικρινή και με ανεμπόδιστο διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους βελτιώνουμε την καθημερινότητα όλων, συγκλίνουμε στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα χωρίς να βάζουμε φρένο στην οικονομία και την ανταγωνιστικότητα της χώρας μας» είπε τέλος η κυρία Μιχαηλίδου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

