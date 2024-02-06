Συνάντηση του δημάρχου Αθηναίων με Χαρίτση και Ηλιόπουλο

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας συναντήθηκε σήμερα με τον Πρόεδρο της ΚΟ της «Νέας Αριστεράς», Αλέξη Χαρίτση και τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, Νάσο Ηλιόπουλο.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ανάγκη να ενισχυθεί η αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις και να βρει λύσεις στα προβλήματα των πολιτών. Ανάμεσα στα θέματα που τέθηκαν επί τάπητος ήταν η προώθηση της ενεργειακής δημοκρατίας, η ενίσχυση της λογοδοσίας, η αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στη λήψη σημαντικών αποφάσεων και η συνδιαμόρφωση κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών στην αυτοδιοίκηση.

Μετά το τέλος της συνάντησης ο Χάρης Δούκας επισήμανε: «Είχαμε μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση. Παρουσιάσαμε τις θέσεις και τις προτάσεις μας για την ενίσχυση της αυτονομίας της αυτοδιοίκησης. Είναι πάρα πολύ σημαντική η αποκέντρωση, ώστε να δημιουργήσουμε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο συνολικά στη χώρα, που θα δίνει περισσότερο λόγo στους πολίτες, περισσότερη δύναμη. Με τη συνδιαμόρφωση κοινών δράσεων μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα πραγματικά προβλήματα που είναι σήμερα πάρα πολλά. Μπορέσαμε να συζητήσουμε τις αναλυτικές δράσεις που μπαίνουν στην ατζέντα μας ενόψει της κρίσιμης διεκδίκησης που έχουμε μπροστά μας για την Kεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος».

Από την πλευρά του ο Αλέξης Χαρίτσης υποστήριξε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Αθηναίων για την πολύ αναλυτική και τεκμηριωμένη ενημέρωση που μας έκανε αλλά και τη συζήτηση που είχαμε για όλα τα μεγάλα και μικρά ζητήματα του πρώτου δήμου της χώρας, του δήμου Αθηναίων. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενημερωνόμαστε και να συζητάμε για ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, την ποιότητα ζωής αλλά και μια διαφορετική αντίληψη για το πώς, μέσω της αποκέντρωσης και μέσω της στήριξης τοπικών και δημοτικών πρωτοβουλιών, μπορεί να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών. Η «Νέα Αριστερά» θα σταθεί αρωγός, θα υποστηρίξει κάθε προοδευτική προσπάθεια, που κινείται σε αυτήν την κατεύθυνση. Είμαι βέβαιος ότι και στο μέλλον θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μια πάρα πολύ εποικοδομητική συνεργασία για το καλό της αυτοδιοίκησης, για το καλό των πολιτών της Αθήνας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

