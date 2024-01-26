Το τελευταίο αντίο θα πουν συγγενείς και φίλοι στον 31χρονο Μπάμπη Κούτσικο, καθώς η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στις 15:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο Μεσολόγγι.

Η κηδεία του Μπάμπη Κούτσικου, σύμφωνα με το pelop.gr θα πραγματοποιηθεί 5 ημέρες μετά την ανεύρεση της σορού του στο Μεσολόγγι, καθώς ο 31χρονος ήταν αγνοούμενος για περισσότερες από 15 ημέρες.

Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη ενώ ο 50χρονος κρεοπώλης που κατηγορείται για το θάνατο του 31χρονου έχει πέσει σε σειρά αντιφάσεων στις καταθέσεις του για τη μοιραία νύχτα.

Οι αρχές εξετάζουν το κινητό του Μπάμπη προκειμένου να «ξεδιπλώσουν» το «κουβάρι» της δολοφονίας, που έχει συγκλονίσει το Μεσολόγγι.

Οι θεωρίες για κρυπτονομίσματα και παγίδα – θανάτου, που στήθηκε με πρόσχημα το κυνήγι ενός ακόμα χαμένου θησαυρού στην περιοχή, τροφοδοτούν για ακόμα μια μέρα συζητήσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.