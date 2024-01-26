Στο αυτόφωρο οδηγήθηκε 43χρονος, κατηγορούμενος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, πορνογραφία ανηλίκων και προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ : «Ειδικότερα, ο 43χρονος, ο οποίος διαμένει σε περιοχή της Πάτρας, χρησιμοποιώντας εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης, κατάφερε να αποκτήσει επαφή με ανήλικη με απώτερο σκοπό την ικανοποίηση των γενετήσιων ορμών του.

Η ανήλικη ωστόσο ενημέρωσε σχετικά τον πατέρα της, ο οποίος, παριστάνοντας την ίδια, κανόνισε συνάντηση με τον 43χρονο σε σπίτι στην περιοχή του Πειραιά, όπου ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης.

Ακολούθως οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Κερατσινίου – Δραπετσώνας, όπου συνελήφθη ενώ κατασχέθηκε σακίδιο πλάτης που περιείχε ερωτικά βοηθήματα – εξαρτήματα, καθώς και συσκευή αποθήκευσης δεδομένων (usb stick) με στιγμιότυπα από τις συνομιλίες με την ανήλικη, φωτογραφίες και βίντεο άσεμνου περιεχομένου.

Από τις επακόλουθες έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών στην οικία και στο όχημά του, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συσκευές αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων με αντίστοιχο περιεχόμενο.

Οι κατασχεθείσες συσκευές απεστάλησαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εξέταση, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, παραπέμφθηκε σε Ανακριτή και παραγγέλθηκε η φυλάκισή του».

Πηγή: skai.gr

