Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Νέο ντοκουμέντο από την επίμαχη νύχτα της εξαφάνισης του Μπαμπη Κούτσικου στο Μεσολόγγι, αποδεικνύει μια ακόμη αντίφαση του νούμερο ένα κατηγορουμένου στην υπόθεση του 50χρονου κρεοπώλη.

Πρόκειται για μια φωτογραφία που έχει τραβηχτεί από κατάστημα στην οδό Ναυπάκτου και δείχνει την πορεία που ακολούθησε ο κρεοπώλης με το αυτοκίνητο του.

Ο κρεοπώλης είχε ισχυριστεί πως κατά την επιστροφή του μετά την αποβίβαση του άτυχου 31χρονου πήγε προς μίνι μάρκετ της περιοχής.

Η φωτογραφία - ντοκουμέντο όμως τον διαψεύδει καθώς δείχνει να κινείται από την περιοχή των «Λυόμενων» να μπαίνει στην οδό Ναυπακτου και να στρίβει αριστερά με κατεύθυνση προς μεγάλο σούπερ μάρκετ της περιοχής.

Πηγή: skai.gr

