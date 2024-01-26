Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Σοκάρουν οι μαρτυρίες των δυο ανηλίκων κοριτσιών 13 και 14 ετών που βίωσαν τον τρόμο στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, όταν άγνωστος τις ακινητοποίησε και τις θώπευσε την ώρα που έμπαιναν στο ασανσέρ.

Ο «δράκος» του ασανσέρ εκμεταλλευόμενος την μισόκλειστη πόρτα της κεντρικής εισόδου της πολυκατοικίας ακολούθησε τις ανήλικες και μόλις αυτές μπήκαν στο ασανσέρ μπήκε γρήγορα μαζί τους.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Εκεί αφού τις ακινητοποίησε, άρχισε να τις θωπεύει, ενώ οι ανήλικες σε κατάσταση πανικού βρήκαν το κουράγιο να βγάλουν τις φωνές πανικοβάλλοντας τον δράστη, ο οποίος τράπηκε σε φυγή.

Σύμφωνα με την 14χρονη, ο δράστης μίλαγε σπαστά ελληνικά, ενώ η 13χρονη, σύμφωνα με συγγενείς της, βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και παρακολουθείται από ψυχολόγο.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψη του θρασύτατου άντρα, ο οποίος δεν φοβήθηκε να επιτεθεί στη μια ανήλικη 50 μέτρα από το αστυνομικό τμήμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.