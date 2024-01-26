Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σε σοκ οι δύο ανήλικες που δέχθηκαν σεξουαλική επίθεση μέσα στο ασανσέρ στον Άγιο Παντελεήμονα - Βίντεο

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψη του θρασύτατου άντρα, ο οποίος δεν φοβήθηκε να επιτεθεί στη μια ανήλικη 50 μέτρα από το αστυνομικό τμήμα.

ασανσερ

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Σοκάρουν οι μαρτυρίες των δυο ανηλίκων κοριτσιών 13 και 14 ετών που βίωσαν τον τρόμο στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, όταν άγνωστος τις ακινητοποίησε και τις θώπευσε την ώρα που έμπαιναν στο ασανσέρ.

πολυκατοικία

Ο «δράκος» του ασανσέρ εκμεταλλευόμενος την μισόκλειστη πόρτα της κεντρικής εισόδου της πολυκατοικίας ακολούθησε τις ανήλικες και μόλις αυτές μπήκαν στο ασανσέρ μπήκε γρήγορα μαζί τους.

πολυκατοικια

Εκεί αφού τις ακινητοποίησε, άρχισε να τις θωπεύει, ενώ οι ανήλικες σε κατάσταση πανικού βρήκαν το κουράγιο να βγάλουν τις φωνές πανικοβάλλοντας τον δράστη, ο οποίος τράπηκε σε φυγή.

πολυκατοικία

Σύμφωνα με την 14χρονη, ο δράστης μίλαγε σπαστά ελληνικά, ενώ η 13χρονη, σύμφωνα με συγγενείς της, βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και παρακολουθείται από ψυχολόγο.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψη του θρασύτατου άντρα, ο οποίος δεν φοβήθηκε να επιτεθεί στη μια ανήλικη 50 μέτρα από το αστυνομικό τμήμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: σεξουαλική επίθεση ανήλικες
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark