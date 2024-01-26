Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με οδύνη αποχαιρετά μία μεγάλη κυρία της ελληνικής δημοσιογραφίας και αγωνίστρια της Αριστεράς, την πρώην Αντιπρόεδρο της ΕΣΗΕΑ και νυν γραμματέα του Μορφωτικού της Ιδρύματος Φωτεινή (Φανή) Πετραλιά που πέθανε χθες.

Η Φανή Πετραλιά γεννήθηκε το 1935 στον Πύργο Ηλείας. Ήταν πτυχιούχος του Τμήματος Αγγλικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ενώ μιλούσε επίσης Ιταλικά και Γαλλικά.

Η δημοσιογραφική της πορεία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 1960 όταν άρχισε να εργάζεται ως συντάκτρια στο περιοδικό «ΓΥΝΑΙΚΑ» και στη συνέχεια ως αρχισυντάκτρια. Από τον Ιούλιο του 1975 εργάστηκε στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» και στη συνέχεια στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», ως συντάκτρια του ελεύθερου και πολιτιστικού ρεπορτάζ. Διετέλεσε, επίσης, αρχισυντάκτρια εκπομπών στην ΕΡΤ.

Η Φανή Πετραλιά, πέρα από τη δημοσιογραφική της σταδιοδρομία, αγωνίστηκε με πάθος για τα δικαιώματα των ανθρώπων της ενημέρωσης. Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ από το 1988 έως και το 2011. Το 2001 ήταν η πρώτη γυναίκα που εκλέχτηκε στο αξίωμα του Αντιπρόεδρου του Δ.Σ. Από το 1998, χρονολογία συστάσεως του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ εκλεγόταν ανελλιπώς μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου και από το 2010 είχε το αξίωμα της Γραμματέως του.

Από την πρώτη θητεία της στο Δ.Σ ασχολήθηκε με τις διεθνείς σχέσεις της Ένωσης, συμμετείχε σε δεκάδες συνέδρια της Διεθνούς και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων και ανέπτυξε επαφή και επικοινωνία με πολλές δημοσιογραφικές ενώσεις ανά τον κόσμο. Παρακολουθούσε τις ευρωπαϊκές οδηγίες, που αφορούσαν τους δημοσιογράφους αλλά και τις βέλτιστες πρακτικές ενώ εκπροσώπησε την Ένωση σε πλήθος διεθνών συναντήσεων και συνεδρίων.

Κατά τη διάρκεια της Χούντας ανέπτυξε αντιδικτατορική δράση, συνελήφθη και δικάστηκε. 'Ανθρωπος με ιδιαίτερες ευαισθησίες, έντονη κοινωνική συνείδηση και σαφή πολιτική τοποθέτηση, ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τις μειονότητες, τη γυναικεία χειραφέτηση, τους άνεργους και υποαμειβόμενους συναδέλφους. Ως άνθρωπος διακρινόταν για την ευγένεια, την πραότητα, την καλοσύνη, το ήθος, τη γλυκύτητα του χαρακτήρα, την πλατιά μόρφωση, τη βαθιά καλλιέργεια και την έντονη συναδελφικότητα.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ, «το Διοικητικό Συμβούλιο και οι εργαζόμενοι της Ένωσης συλλυπούνται βαθύτατα τους οικείους της και ιδιαιτέρως τον μονάκριβο γιο της Κωνσταντίνο Κοντοβά που ανήκει επίσης στη δημοσιογραφική οικογένεια και τον αδελφό της Νίκο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

