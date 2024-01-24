Καλλιακμάνης στον ΣΚΑΪ: Με φυσίγγια για αγριογούρουνα φέρεται να δολοφονήθηκε ο Μπάμπης

Με φυσίγγια για αγριογούρουνα φέρεται να δολοφονήθηκε ο Μπάμπης Κούτσικος, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρόεδρος Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γ. Καλλιακμάνης.

«Βρέθηκε το πλαστικό που κρατάει το μολύβι μέσα στο φυσίγγι, αυτό δείχνει ότι μέσα του είχε ίδιο διαμέτρημα σκάγια με αυτά που βρέθηκαν στη σορό, πρέπει να ήταν 9βολα γιατί ο ιατροδικαστής μιλά για 9-10 τρύπες στη σορό οπότε πρέπει να ήταν 9βολα ή 10βολα», δήλωσε το πρωί της Τετάρτης ο κ. Καλλιακμάνης στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή ΄ΣΗΜΕΡΑ'.

«Πρέπει να βρεθεί το όπλο του εγκλήματος μαζί με το φυσίγγι το οποίο έφυγε από αυτό το όπλο, για να μπορέσουμε να ταυτοποιήσουμε το όπλο της δολοφονίας, αυτά τα φυσίγγια χρησιμοποιούνται για αγριογούρουνα. Είναι το όπλο της δολοφονίας αυτό που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του κρεωπόλη είχε ο μπάμπης στη θήκη όταν συναντήθηκαν;», αναρωτήθηκε

«Η σορός βρέθηκε σε ξερό σημείο μέσα σε καλαμιές, φαίνεται ότι εκεί έγινε η δολοφονία», πρόσθεσε

Τέλος υπογράμμισε,πως υπάρχουν ερωτήματα στη συγκεκριμένη υπόθεση, και πως «πρέπει να εξελιχθεί η έρευνα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.