Μεσολόγγι: Στον ανακριτή ξανά ο 50χρονος κρεοπώλης

Ξανά στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί ο 50χρονος κρεοπώλης από το Μεσολόγγι, ο οποίος έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενος κατηγορούμενος για το θάνατο του 31χρονου Μπάμπη Κούτσικου.

Σημειώνεται ότι ο 50χρονος δεν έχει μεταφερθεί σε κάποιο σωφρονιστικό κατάστημα, αλλά κρατείται σε αστυνομικό τμήμα, από όπου πρόκειται να οδηγηθεί εκ νέου στον ανακριτή Μεσολογγίου.

Στο μεταξύ, οι έρευνες της Αστυνομίας επικεντρώνονται στον εντοπισμό του κυνηγετικού όπλου με το οποίο πυροβολήθηκε ο 31χρονος, διότι, όπως εκτιμάται, θα αποτελέσει σημαντικό στοιχείο για την υπόθεση.

Ακόμη, αναζητείται και το κινητό τηλέφωνο του 31χρονου, διότι μέσα από την συσκευή ότι μπορεί να προκύψουν επίσης σημαντικά στοιχεία.

Υπενθυμίζεται ότι από την ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε στην Πάτρα ο άτυχος 31χρονος δέχθηκε πυροβολισμό από κυνηγετικό όπλο.

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, επιβεβαιώθηκε ότι η σορός, που βρέθηκε χθες το απόγευμα σε βαλτώδη περιοχή ανατολικά της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου, ανήκει στον 31χρονο Μπάμπη Κούτσικο, που αγνοείτο από τις 4 Ιανουαρίου, ενώ κατά τη διάρκεια της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σορό ελήφθησαν δείγματα γενετικού υλικού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

