«Καμία συγνώμη δεν είναι αρκετή γιατί ποτέ και τίποτα δεν μπορεί να αναπληρώσει τις ζωές των θυμάτων» ήταν τα πρώτα λόγια της Ρένας Δούρου όταν καθισμένη στο βήμα ξεκίνησε την απολογία της για την τραγωδία στο Μάτι.

«Ευθύς εξαρχής θα ήθελα να πω ότι γνωρίζω ότι καμία συγγνώμη δεν είναι αρκετή, ποτέ και τίποτα δεν μπορεί να αναπληρώσει τις απώλειες και να φέρει πίσω τις ζωές και να απαλείψει το γεγονός που σημάδεψε και τη δική μου ζωή. Πρέπει ως κοινωνία να εκφράσουμε τη συντριβή μας. Η συγγνώμη οφείλεται σε κάθε περίπτωση, ακόμα και εάν τα αίτια είναι για κάποιους λόγω αντικειμενικών συνθηκών.

Η συγγνώμη αυτή είναι ανεξάρτητη και από οποιοδήποτε αίσθημα πικρίας για μία άδικη κατηγορία. Εκείνο που προέχει είναι η αδικία που υφίστανται άλλοι και όχι εμείς»,

Η τότε περιφερειάρχης Αττικής επέλεξε στο πρώτο μέρος της απολογίας της και αφού εξέφρασε την συντριβή της για την απώλεια τόσων ζωών, να περιγράψει τον τρόπο που η ίδια μετά την τραγωδία κατέστη «εξιλαστήριο θύμα» από πολιτικούς αντιπάλους που όπως είπε την στοχοποίησαν αμέσως. «Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ στο κλίμα που είχε δημιουργηθεί εκείνη την εποχή. Νομίζω πως θα πρέπει να ειπωθεί γιατί εξηγεί πώς φθάσαμε στην δίωξη μου. Ξεκίνησε με ένα γνωστό πολιτικό παιχνίδι, που με δεδομένο πως για την φωτιά στην Ηλεία είχε καταδικαστεί ο νομάρχης, βρήκε ένοχο για το Μάτι...» είπε η κυρία Δούρου η οποία ανέφερε πως στο πλαίσιο αυτής της τακτικής «λοιδορήθηκα, κατασυκοφαντήθηκα, απειλήθηκα».

«Από την επόμενη μέρα κιόλας, ο Τύπος της αντιπολίτευσης με έλεγε φόνισσα. Δεν θέλω να επεκταθώ γιατί δεν είναι αυτό το θέμα της Δίκης, αλλά επιτρέψτε μου να πω ένα πράγμα. Αρκετές μέρες μετά, έδωσα μια συνέντευξη στην "Εφημερίδα των Συντακτών", δεν έλεγα ότι όλα πήγαν καλά, όπως είχε ειπωθεί.. έλεγα ότι όσοι έχουν θέση ευθύνης να μην θεωρήσουν ότι έγινε η στραβή στη βάρδια τους, αλλά να εργαστούν για να αλλάξει η κατάσταση... Ενώ λοιπόν η διατύπωση ήταν αυτή, διαστρέβλωσαν το νόημα, πήραν αποσπασματικά τη φράση και προσπάθησαν να πουν ότι είμαι αναίσθητη... ότι είμαι ανάλγητη... Και τότε προτίμησα τη σιωπή από σεβασμό στα θύματα. Προτίμησα να με θεωρούν ένοχη από το να ασεβώ σε τηλεμαχίες. Έλεγα ότι θα υπερασπιστώ τον εαυτό μου όταν έρθει η ώρα. Εδώ δηλαδή» ανέφερε η Ρένα Δούρου.

Σύμφωνα με την κατηγορουμένη, η Πυροσβεστική, διά των επιτελικών στελεχών της που δικάζονται, ομολόγησε στο δικαστήριο πως είχε αδυναμία να αντιμετωπίσει δύο μεγάλα συμβάντα. «Έχουμε ομολογία από τους εκπροσώπους της Πυροσβεστικής ότι δεν είχε τα μέσα για να ανταποκριθεί στα δύο συμβάντα. Φανταστείτε να είχαμε και τρίτο στα διυλιστήρια... Αυτήν την αδυναμία την μάθαμε με ένα τραγικό τρόπο, και μάλιστα την μάθαμε αυτόν τον τελευταίο μήνα» είπε η κυρία Δούρου αναφερόμενη στις απολογίες που έχουν προηγηθεί.

Η πρώην περιφερειάρχης ξεκινώντας τις απαντήσεις της επί της κατηγορίας, τόνισε ότι εφάρμοσε «και με το παραπάνω όσα προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο το οποίο είχε αλλάξει μετά τη φωτιά στην Ηλεία», συμπληρώνοντας ότι απόλυτη αρμοδιότητα για τη διαχείριση της φωτιάς και την διάσωση πολιτών είχε η Πυροσβεστική.

Η κυρία Δούρου θα συνεχίσει την απολογία της την Παρασκευή

Νωρίτερα στο βήμα βρέθηκε ο τότε γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Καπάκης ο οποίος είπε πως την επίμαχη μέρα και αφού εξελίσσονταν πολύ δυσμενώς η φωτιά στην Ανατολική Αττική και υπήρχε και το μέτωπο στην Κινέττα, στις 9:30 το βράδυ κάλεσε το κεντρικό συντονιστικό όργανο. «Εμείς, ωστόσο, χωρίς να γνωρίζουμε τι έχει γίνει στο πεδίο, καλέσαμε το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας. Μας έκανε ενημέρωση ο κ. Ματθαιόπουλος τι διαμείβεται στα μέτωπα των πυρκαγιών, μας μίλησε η Αστυνομία και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς. Εκεί έμαθα ότι υπάρχει ενδεχόμενο να υπάρχουν νεκροί. Αργότερα βγαίνοντας από τη συνεδρίαση, κατά τις 11:00, μάθαμε πως η κατάσταση ήταν πολύ χειρότερη από ό, τι έχουν αναφέρει" εξήγησε ο κ. Καπάκης.

Ο πρώην γγ Πολιτικής Προστασίας, αφού είπε στην απολογία του ότι δεν είχε αρμοδιότητα για την οργανωμένη απομάκρυνση, εξέφρασε την άποψη ότι «εάν γινόταν, ενδεχομένως να είχαμε μία πολύ μεγαλύτερη εκατόμβη θυμάτων. Αυτό το λέω και από την εμπειρία μου στα 30 χρόνια στο Πυροσβεστικό Σώμα. Ούτε ενημέρωση μπορούσε να γίνει, ούτε οργανωμένη απομάκρυνση. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ και το εφιαλτικό σενάριο πώς θα πήγαινε στη θάλασσα 5.000 κόσμος μέσα σε μία ένταση θερμής ακτινοβολίας. Και μέσα στη θάλασσα κινδύνευσαν οι άνθρωποι».

Ο κατηγορούμενος αναφέρθηκε και στο σκέλος τής κατηγορίας που αντιμετωπίζει σχετικά με την μη κήρυξη, εγκαίρως, της Δυτικής και Ανατολικής Αττικής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αφήνοντας αιχμές για τη συγκατηγορούμενη του και πρώην περιφερειάρχη Αττικής, Ρένα Δούρου ότι έσπευσε να το ανακοινώσει χωρίς να το έχει κάνει. «Μίλησα με την κυρία Δούρου στις 20:40 και της είπα ότι θα τεθούν οι περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στις 20:49 έκανε ένα tweet λέγοντας πως τίθενται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Δυτική και Ανατολική Αττική. Πώς έγινε αυτό αφού δεν είχε τη δικιά μου συγκατάθεση; Ακολουθούσαν πάρα πολλά δημοσιεύματα που αναπαρήγαγαν την κήρυξη, την οποία τελικά δεν την κήρυξε αλλά κατά τα άλλα εγώ ήμουν αυτός που δεν το έκανα. Αν είναι τόση σημαντική η κατάσταση έκτακτης ανάγκης γιατί στις εννέα παρά είκοσι; Στη Κινέτα γιατί δεν έγινε; Δεν υπήρχε ανάγκη; Όλο αυτό είχε αξία για να καταστεί σαφές το όργανο που θα αποφάσιζε την οργανωμένη απομάκρυνση».

Με την έναρξη της σημερινής δικάσιμου απολογήθηκε ο Χαράλαμπος Συρογιάννης, πρώην υποδιοικητής εναέριων μέσων της ΕΛΑΣ, ο οποίος είπε πως την επίμαχη ημέρα δεν δέχθηκε αίτημα για να διαθέσει το μόνο ελικόπτερο που ήταν σε λειτουργία. Ο κατηγορούμενος είπε πως και να του είχε ζητηθεί δεν θα έδινε άδεια καθώς οι καιρικές συνθήκες ήταν επικίνδυνες για την ασφάλειας των χειριστών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.