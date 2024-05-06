Τουλάχιστον 16 άνθρωποι, μέλη δυο οικογενειών, σκοτώθηκαν το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον δυο σπιτιών στη Ράφα και τα περίχωρά της, στη Λωρίδα της Γάζας, ενημέρωσαν το Γαλλικό Πρακτορείο ομάδα έρευνας και διάσωσης και νοσοκομειακή πηγή.

Μέλη σωστικού συνεργείου έκαναν λόγο για εννιά νεκρούς της «οικογένειας Αλ Ατάρ» και άλλους επτά της «οικογένειας Κέστα».

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου σε νοσοκομείο στον μικρό παραθαλάσσιο θύλακο, όπου κυβερνά η Χαμάς από το 2007, επιβεβαίωσε τον απολογισμό αυτόν και διευκρίνισε πως οι βομβαρδισμοί έγιναν «στον καταυλισμό προσφύγων Γέμπνα στη Ράφα και στα περίχωρα της Ας Σαλάμ».

Σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, τα πλήγματα στη Ράφα αποτελούν αντίποινα για την επίθεση της Χαμάς με τους τρεις νεκρούς Ισραηλινούς στρατιώτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

