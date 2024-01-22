Τραγική κατάληξη είχε το θρίλερ της εξαφάνισης του Μπάμπη Κούτσικου στο Μεσολόγγι. Μετά από 18 ημέρες αγωνίας η σορός του εντοπίστηκε σε βαλτώδη περιοχή στην περιοχή Ευαγγελίστρια κρυμμένη πίσω από καλάμια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός του 31χρονου έφερε τραύματα από κυνηγετικό όπλο. Πλέον, η αστυνομία αναζητεί το όπλο με το οποίο πυροβολήθηκε -πισώπλατα όπως αναφέρουν οι πληροφορίες-, προκειμένου να γίνει διασταύρωση στοιχείων για τον κάτοχό του.

Η σορός του που είναι σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε από τον σκύλο που από εχτές παίρνει μέρος στις έρευνες. Σύμφωνα με πληροφορίες η πρώτη ταυτοποίηση της σορού έγινε από τα ρούχα που φορούσε ο 31χρονος την ημέρα της εξαφάνισης του.

Αμέσως στο σημείο ενημερώθηκε και έφτασε ιατροδικαστής. Αύριο αναμένεται να διενεργηθεί στην Πάτρα η ιατροδικαστική εξέταση στην σορό του 31χρονου άνδρα, που βρέθηκε με τραύματα από όπλο σε θέση πρηνηδόν, σε βαλτώδη περιοχή με καλαμιές, ανατολικά της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης θα προσδιορίσει οριστικά αν ο θάνατος του άνδρα επήλθε από τους πυροβολισμούς που δέχθηκε, ή από πνιγμό μετά τους πυροβολισμούς.

Συγκεκριμένα, θα ξεκαθαριστεί αν ο άνδρας πυροβολήθηκε εκεί που βρέθηκε νεκρός, ή σε άλλο σημείο και στην συνέχεια μεταφέρθηκε στην βαλτώδη περιοχή που εντοπίστηκε η σορός του.

Όσον αφορά στην επίσημη ταυτοποίηση της σορού, αυτή αναμένεται να γίνει στην ιατροδικαστική υπηρεσία της Πάτρας, τόσο μέσω της αναγνώρισης από συγγενικά πρόσωπα, όσο και από την εξέταση γενετικού υλικού.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 50χρονος κρεοπώλης μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή Μεσολογγίου, για την υπόθεση της εξαφάνισης του 31χρονου.

Ο 50χρονος, εναντίον του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, οδηγήθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στο δικαστικό μέγαρο Μεσολογγίου, αλλά η απολογία του ξεκίνησε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας, ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν τον 50χρονο προσωρινά κρατούμενο. Κατά την έξοδο του κρεοπώλη από το δικαστικό μέγαρο, συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, συγκεντρωμένοι άρχισαν να τον αποδοκιμάζουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.