Με ιστορικό ρεκόρ ανόδου διακίνησης επιβατών και πτήσεων έκλεισε το 2023 για τα αεροδρόμια της χώρας μας, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022 και του 2019.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, για το σύνολο των αεροδρομίων της χώρας μας, (Αεροδρόμιο Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος», 24 αεροδρόμια διαχείρισης ΥΠΑ, 14 περιφερειακά αεροδρόμια διαχείρισης Fraport Greece), το σύνολο των διακινούμενων επιβατών το 12μηνο του έτους 2023 (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού) έφτασε τα 72.613.658 έναντι 63.672.121 το αντίστοιχο διάστημα του 2022 και 64.169.005 επιβατών το 2019. Από τα ανωτέρω στατιστικά στοιχεία, προκύπτει αύξηση συνολικής επιβατικής κίνησης 14% σε σχέση με το 2022 και αύξηση 13,2% σε σχέση με το 2019.

Για τον μήνα Δεκέμβριο του 2023, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, καταγράφεται αύξηση διακίνησης επιβατών κατά 16,2% σε σύγκριση με το 2022 και κατά 13,4% σε σύγκριση με το 2019, καθώς το 2023 διακινήθηκαν 2.839.289, το 2022 διακινήθηκαν 2.442.727 και το 2019 διακινήθηκαν 2.503.206 επιβάτες.

Πτήσεις 12μήνου 2023

Στον τομέα των αεροπορικών κινήσεων, από τα στατιστικά στοιχεία πτήσεων για το 12μηνο του έτους 2023 (Ιανουάριος/Δεκέμβριος 2023, αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού) προκύπτει ότι έγιναν 561.869 πτήσεις το 2023, έναντι 552.492 το 2022 και 526.155 πτήσεων το 2019, με την συνολική αεροπορική κίνηση 12μηνου 2023 να σημειώνει άνοδο 1,7% σε σύγκριση με το 2022 και αύξηση 6,8% σε σύγκριση με το 2019.

Πτήσεις Δεκεμβρίου 2023

Επίσης, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία πτήσεων (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού) Δεκεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκαν 24.583 πτήσεις, έναντι 24.200 το 2022 και 23.509 πτήσεων το 2019, με την αεροπορική κίνηση να σημειώνει αύξηση 1,6%, σε σύγκριση με το 2022 και αύξηση 4,6% σε σύγκριση με το 2019.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

