Προφυλακίστηκε ο 23χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό του 4χρονου στα Μέγαρα

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 23χρονος Ρομά, ο οποίος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε άγρια τον 4χρονο γιο της συντρόφου του, στα Μέγαρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος, κατά την απολογία του αρνήθηκε τα πάντα, υποστηρίζοντας ότι η σύντροφός του είναι αυτή που βιαιοπράγησε στο παιδί της και υπέδειξε αυτόν ως δράστη, για λόγους εκδίκησης.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης σε βάρος του 4χρονου και του αδερφού του που μεταφέρθηκε με σπασμένο χέρι στο νοσοκομείο και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, αναφορικά με κακοποιητικές πράξεις σε βάρος της συντρόφου του.

Ο 23χρονος υπέβαλε αίτημα στην ανακρίτρια, προκειμένου να καταθέσουν τα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας, για το ποιος τα κακοποιούσε.

Της απολογίας του κατηγορουμένου προηγήθηκε η εξέταση ως μαρτύρων υπεράσπισης της πρώην συζύγου του, με την οποία έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά και της γειτόνισσας του ζευγαριού.

Πηγή: skai.gr

