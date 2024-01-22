Οι έρευνες για τον εντοπισμό του 31χρονου Μπάμπη Κούτσικου συνεχίζονται στο Μεσολόγγι, ενώ ο 50χρονος κρεοπώλης που κατηγορείται για την δολοφονία του απολογείται σήμερα στο δικαστήριο Μεσολογγίου.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, Χρήστο Στρατουλάκο, ο 50χρονος, που κρατείται κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση έφτασε στο δικαστήριο Μεσολογγίου υπό άκρα μυστικότητα από τις 7 το πρωί και αναμένεται να απολογηθεί με υπόμνημα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Τα τελευταία 24ωρα έχει μεταφερθεί από το αστυνομικό τμήμα Μεσολογγίου σε ΑΤ της ευρύτερης περιοχής για την αποφυγή επεισοδίων.

Σύμφωνα με το pelop.gr, ο κατηγορούμενος κρεοπώλης συνεχίζει να κρατά το στόμα του ερμητικά κλειστό ενώ στο «κάδρο» των ερευνών έχει μπει και ο 36χρονος φίλος του, του οποίου το κινητό εξέπεμψε στο ίδιο σημείο με του 31χρονου.

Στις έρευνες για τον Μπάμπη που τα ίχνη του χάθηκαν στις 4 Ιανουαρίου συμμετέχει ειδική ομάδα με τρεις σκύλους, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι να εντοπίζουν ανθρώπινα υπολείμματα ακόμη και σε βάθος πολλών μέτρων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.