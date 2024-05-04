Άδεια πάρκινγκ, άδειοι δρόμοι... Αύγουστο θυμίζει από την Παρασκευή το λεκανοπέδιο της Αττικής, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες Αθηναίοι προγραμμάτισαν να περάσουν το φετινό Πάσχα στην περιφέρεια.

Η εικόνα της πρωτεύουσας θυμίζει -χωρίς υπερβολή- 15αύγουστο, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας η φετινή έξοδος ήταν μια από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών και η μεγαλύτερη από το 2022, που ήταν το πρώτο Πάσχα που δεν υπήρχαν περιορισμοί λόγω του κορωνοϊού.

Ειδικότερα, φέτος από τη Μεγάλη Δευτέρα έως τις 6 το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής 329.684 οχήματα πέρασαν τα διόδια προς Κόρινθο και προς Λαμία. Το αντίστοιχο διάστημα πέρσι είχαν φύγει από την Αττική 309.998 οχήματα, ενώ το 2022 έφυγαν 291.141 οχήματα.

Τέλος, μόνο σήμερα από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα έφυγαν από την Αττική 95.526 οχήματα, και συγκεκριμένα 55.869 από την Αθηνών-Κορίνθου και 39.666 από την Αθηνών Λαμίας.

