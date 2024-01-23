Σήμερα Τρίτη αναμένεται να διενεργηθεί στην Πάτρα η ιατροδικαστική εξέταση στην σορό του 31χρονου Μπάμπη, που βρέθηκε χθες, σχεδόν μετά από 20 ημέρες, σε βαλτώδη περιοχή με καλαμιές, ανατολικά της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου.

Η σορός του βρέθηκε από τον σκύλο που παίρνει μέρος στις έρευνες, σε προχωρημένη σήψη και ταυτοποιήθηκε από τα ρούχα που φορούσε, αλλά και από κάποια χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός του 31χρονου έφερε τραύματα από κυνηγετικό όπλο και βρέθηκε σε θέση πρηνηδόν (μπρούμυτα).

Την ώρα που εντοπίστηκε ο σορός, απολογούταν στα δικαστήρια Μεσολογγίου ο 50χρονος κρεοπώλης, ο οποίος και κρίθηκε τελικά προφυλακιστέος.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να επέμεινε στους ισχυρισμούς του και δεν ομολόγησε τη δολοφονία.

Στο άκουσμα της είδησης για τη σορό του Μπάμπη κατέρρευσε η μητέρα και η αδερφή του.

Τι θα δείξει η ιατροδικαστική

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης θα προσδιορίσει οριστικά αν ο θάνατος του άνδρα επήλθε από τους πυροβολισμούς που δέχθηκε, ή από πνιγμό μετά τους πυροβολισμούς.

Συγκεκριμένα, θα ξεκαθαριστεί αν ο άνδρας πυροβολήθηκε εκεί που βρέθηκε νεκρός, ή σε άλλο σημείο και στην συνέχεια μεταφέρθηκε στην βαλτώδη περιοχή που εντοπίστηκε η σορός του.

Όσον αφορά στην επίσημη ταυτοποίηση της σορού, αυτή αναμένεται να γίνει στην ιατροδικαστική υπηρεσία της Πάτρας, τόσο μέσω της αναγνώρισης από συγγενικά πρόσωπα, όσο και από την εξέταση γενετικού υλικού.

Ο χώρος όπου εντοπίστηκε η σορός παραμένει αποκλεισμένος από την Αστυνομία, προκειμένου να ερευνηθεί εξονυχιστικά, ώστε να εντοπιστούν τυχόν ευρήματα που θα βοηθήσουν στις έρευνες, όπως για παράδειγμα, γενετικό υλικό.

Παράλληλα, αναζητούνται όπλο και κινητό τηλέφωνο, ενώ θα εξεταστεί εκ νέου το βιντεοληπτικό υλικό που έχει στην διάθεσή της η αστυνομία.

