Στην Πάτρα για την ιατροδικαστική εξέταση έχει μεταφερθεί η σορός του 31χρονου Μπάμπη, που βρέθηκε χθες, σχεδόν μετά από 20 ημέρες, σε βαλτώδη περιοχή με καλαμιές, ανατολικά της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου - σε σημείο που είχαν δώσει τα τελευταία στίγματα τα κινητά του 31χρονου θύματος και του 50χρονου κρεοπώλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός του 31χρονου βρέθηκε σε θέση πρηνηδόν (μπρούμυτα), σε προχωρημένη σήψη.

Από τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, προκύπτει ότι φέρει πολλαπλά τραύματα από όπλο.

Σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας, τα τραύματα προκλήθηκαν από φυσίγγια αγριογούρουνου.

Τα θανατηφόρα τραύματα φέρεται να είναι αυτά που δέχθηκε πισώπλατα, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, Χρήστο Στρατουλάκο.

Το πόρισμα της ιατροδικαστικής θα δείξει αν ο άνδρας πυροβολήθηκε εκεί που βρέθηκε νεκρός, ή σε άλλο σημείο και στην συνέχεια μεταφέρθηκε στην βαλτώδη περιοχή που εντοπίστηκε η σορός του.

Επίσης, εκτός από τον προφυλακιστέο 50χρονο κρεοπώλη, οι αστυνομικές αρχές πιστεύουν ότι υπάρχει και συνεργός στο έγκλημα.

Συνεχίζονται οι έρευνες στο σημείο που βρέθηκε η σορός

Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας και στην βαλτώδη περιοχή ανατολικά της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου, όπου βρέθηκε η σορός.

Σκοπός των αστυνομικών που μετέχουν στις έρευνες είναι να βρουν στοιχεία, όπως γενετικό υλικό, αποτυπώματα και αντικείμενα, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα, σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες δολοφονήθηκε ο άνδρας.

Παράλληλα, αναζητούν στοιχεία, που μπορεί να «δείξουν» αν στην εγκληματική ενέργεια εμπλέκονται ένας ή περισσότεροι δράστες, ενώ ψάχνουν να βρουν όπλο και κινητό τηλέφωνο.

Στο πλαίσιο των ίδιων ερευνών, αναμένεται να επανεξεταστεί το βιντεοληπτικό υλικό που υπάρχει από κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας και ασφαλείας, ενώ θα επαναξιολογηθούν και στοιχεία από στίγματα κινητών τηλεφώνων, που έχει στην διάθεσή της η Αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

