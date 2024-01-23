Ρεπορτάζ, Χρήστος Στρατουλάκος

Στις φυλακές Κορυδαλλού στην Αθήνα έχει μεταφερθεί ο 50χρονος κρεοπώλης – κατηγορούμενος για την δολοφονία του 31χρονου Μπάμπη στο Μεσολόγγι – αφού χθες κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την πολύωρη απολογία του.

Μετά τις εξελίξεις με την ανεύρεση της σορού του 31χρονου, εισαγγελέας και ανακριτής τον καλούν σε νέα απολογία και μέχρι τα τέλη της εβδομάδας θα έρθει και πάλι στα δικαστήρια Μεσολογγίου.

Ο 50χρονος αρνείται κάθε εμπλοκή στο έγκλημα και δηλώνει ότι δεν έχει σχέση με την υπόθεση.

Οι έρευνες της αστυνομίας στην βαλτώδη περιοχή που βρέθηκε χθες η σορός του άτυχου 31χρονου – με πολλαπλά τραύματα από φυσίγγια αγριογούρουνου – συνεχίζονται, προκειμένου να βρεθούν στοιχεία που θα «δέσουν» τις κατηγορίες εναντίον του 50χρονου.

Σκοπός των αστυνομικών που μετέχουν στις έρευνες είναι να βρουν στοιχεία, όπως γενετικό υλικό, αποτυπώματα και αντικείμενα, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα, σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες δολοφονήθηκε ο άνδρας.

Παράλληλα, αναζητούν στοιχεία, που μπορεί να «δείξουν» αν στην εγκληματική ενέργεια εμπλέκονται ένας ή περισσότεροι δράστες, ενώ ψάχνουν να βρουν όπλο και κινητό τηλέφωνο.

Στο πλαίσιο των ίδιων ερευνών, αναμένεται να επανεξεταστεί το βιντεοληπτικό υλικό που υπάρχει από κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας και ασφαλείας, ενώ θα επαναξιολογηθούν και στοιχεία από στίγματα κινητών τηλεφώνων, που έχει στην διάθεσή της η Αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.