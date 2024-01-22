Δραματικό τέλος μπαίνει στο θρίλερ της εξαφάνισης του 31χρονου Μπάμπη Κούτσικου στο Μεσολόγγι, καθώς το μεσημέρι εντοπίσθηκε έπειτα από 18 ημέρες ερευνών σορός σε βαλτώδη περιοχή στον Κάμπο Ευηνοχωρίου. Η σορός εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη.

Το συγκεκριμένο σημείο είναι κοντά στην περιοχή των πρώην ΤΕΙ, όπου τις προηγούμενες ημέρες είχαν εντοπιστεί σήματα κινητών τηλεφώνων.

Η σορός βρέθηκε κατά την διάρκεια ερευνών από πραγματογνώμονα που είχε οριστεί, με την βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου, ο οποίος είχε μυρίσει ρούχα του 31χρονου.

Επί τόπου μετέβη ιατροδικαστής, ενώ σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η πρώτη αναγνώριση έχει γίνει από τα ρούχα που φορούσε το θύμα την ημέρα της εξαφάνισής του. Τη σορό εντόπισε εκπαιδευμένος σκύλος της ΕΛΑΣ.

Σημειώνεται ότι μαραθώνια ήταν η απολογία του 50χρονου κατηγορούμενου, που κρίθηκε προφυλακιστέος, ενώ φέρεται να επέμεινε στους ισχυρισμούς του και δεν ομολόγησε τη δολοφονία. Στο άκουσμα της είδησης για τη σορό του Μπάμπη κατέρρευσε η μητέρα και η αδερφή του.

Aναμένονται οι διαδικασίες ταυτοποίησης, οι οποίες θα ολοκληρωθούν μετά την μεταφορά της σορού στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πατρών, όπου θα πραγματοποιηθεί και νεκροψία-νεκροτομή για τον προσδιορισμό των αιτιών του θανάτου.

Ειδικότερα, στις 7 το πρωί και υπό άκρα μυστικότητα, πέρασε το κατώφλι του ανακριτή ο 50χρονος κρεοπώλης που κατηγορείται για την δολοφονία του του 31χρονου Μπάμπη Κούτσικου. Δεκάδες συγγενείς και φίλοι βρίσκονταν έξω από τα δικαστήρια φωνάζοντας «Πού είναι ο Μπάμπης;» ενώ την ίδια στιγμή το δικαστικό μέγαρο είχε ισχυρή αστυνομική δύναμη.

Ο κρεοπώλης μεταφέρθηκε ξημερώματα στα δικαστήρια κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για να απολογηθεί μετά την προθεσμία που είχε πάρει.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, Χρήστο Στρατουλάκο, ο 50χρονος, που κρατείται κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, τα τελευταία 24ωρα έχει μεταφερθεί από το αστυνομικό τμήμα Μεσολογγίου σε ΑΤ της ευρύτερης περιοχής για την αποφυγή επεισοδίων.

Δείτε το βίντεο του Χρήστου Στρατουλάκου:

Σύμφωνα με το pelop.gr, ο κατηγορούμενος κρεοπώλης συνεχίζει να κρατά το στόμα του ερμητικά κλειστό ενώ στο «κάδρο» των ερευνών έχει μπει και ο 36χρονος φίλος του, του οποίου το κινητό εξέπεμψε στο ίδιο σημείο με του 31χρονου.

Στις έρευνες για τον Μπάμπη που τα ίχνη του χάθηκαν στις 4 Ιανουαρίου συμμετέχει ειδική ομάδα με τρεις σκύλους, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι να εντοπίζουν ανθρώπινα υπολείμματα ακόμη και σε βάθος πολλών μέτρων.

